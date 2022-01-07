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Блинкен указал на приверженность США диалогу с Россией по вопросам безопасности

Политика
Блинкен указал на приверженность США диалогу с Россией по вопросам безопасности
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 7 января. Соединенные Штаты целиком привержены диалогу с Россией по теме безопасности. При этом существуют вопросы, по которым возможен прогресс, заявил американский государственный секретарь Энтони Блинкен.

Политик также подчеркнул, что диалог между Москвой и Вашингтоном по теме безопасности должен быть «улицей с двусторонним движением». По словам Блинкена, в случае возможной эскалации напряженности американская сторона готова оказать санкционное давление.

Он также добавил, что Россия якобы выдвигает США невыполнимые требования по безопасности с целью последующего обвинения Запада в возможном срыве диалога. Об этом госсекретарь рассказал на пресс-конференции в Госдепе.

Также ранее Блинкен заявил, что США планируют обеспечить полноценное участие Европы в грядущем диалоге с Россией. Он подчеркнул, что данные переговоры не могут состояться без Брюсселя.

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россия сша переговоры госдеп блинкен диалог
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