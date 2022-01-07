Президент Мали заявил о необходимости скорейшего вывода республики из кризиса

Бамако, 7 января. Власти Мали ведут борьбу исключительно в интересах населения, причем она затрагивает не только сектор безопасности, но также противодействие коррупции. Об этом заявил лидер переходного правительства Ассими Гоита на встрече с семьями-основателей Бамако, представителями религиозных конфессий и рядовыми жителями страны.

«В рамках новогодних праздников президент принял в банкетном зале дворца Кулуба почетных гостей и обсудил с ними вызовы, возникающие перед государством и нацией. Мероприятие состоялось несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением COVID-19. Тем не менее лидер переходного правительства Мали не захотел отступать от ранее сложившихся традиций и лишь приказал усилить меры предосторожности», — сообщается на официальной странице властей в Facebook.

По мнению Ассими Гоита, только при личной встрече с главой страны представители мусульманской, христианской и протестантской общин, а также рядовые граждане могут изложить проблемы, подрывающие общество.

«Для всех без исключения жителей минувший год был, безусловно, тяжелым. Но именно благодаря чуткому руководству лидера нации нам удалось избежать катастрофы, способной разрушить саму государственность Мали. Мы наладили сотрудничество с партнерами, направили усилия на развитие социальных институтов и так далее», — заявил архиепископ Бамако, кардинал Жан Зербо.

С мнением христианского священнослужителя согласился председатель Высшего исламского совета Усман Мадани Хайдара. Он добавил, что правительство и Ассими Гоита лично предпринимают все возможное для улучшения жизни населения и исправления ошибок, допущенных предыдущей властью.

«То, что мы видим сегодня, внушает только надежду на будущее. За это нужно сказать спасибо нашему руководству», — сказал он.

Президент поблагодарил присутствующих за теплые слова и отметил, что тяжелый труд, а также плотное взаимодействие с партнерами позволят республике справиться с возникшими проблемами и создать качественные условия жизни для всех граждан страны.

«Власти Мали ведут борьбу исключительно в интересах населения, причем она затрагивает не только сектор безопасности, но также противодействие коррупции. До тех пор, пока война не закончится, нам нужно держаться вместе и прилагать максимум усилий для достижения желаемого результата», — заключил Гоита.

Ранее лидер переходного правительства африканской республики провел в Бамако церемонию открытия «Стадиона 26 марта».