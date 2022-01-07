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Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате

Происшествия
Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 7 января. Силовики задержали более сотни участников массовых протестов во время спецоперации в Алма-Ате. Такую информацию со ссылкой на правоохранительные органы сообщил телеканал «Хабар 24».

В области уже организовали антитеррористический штаб. Власти призывают граждан не покидать дома и не участвовать в массовых беспорядках. Портал Tengrinews.kz ранее проинформировал, что в Алма-Ате полиция задержала семь вооруженных людей.

«Полицейские изымают оружие в разных районах города», — следует из сообщения местных журналистов.

Ситуация в Казахстане резко обострилась 2 января. В этот день в городах Жанаозен, Актау и Алма-Ата вспыхнули массовые протесты на фоне недовольств двукратным повышением цен на топливо. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла решение выслать миротворческий контингент в Казахстан.

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Казахстан беспорядки алма-ата
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