Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 23:30
23:30
Общество
«С 1 января все завалено»: петербуржцы назвали беспределом ситуацию с уборкой мусора
23:28
Происшествия
Спасатели ликвидировали возгорание на продовольственном складе в Химках
23:13
Происшествия
Токаев заявил о поддержке безопасности иностранных дипломатов в Казахстане
23:00
Политика
«ОДКБ имеет полное право действовать в Казахстане»: политолог Дугин о претензиях США
22:46
Политика
Вице-спикер Совфеда Косачев предостерег США от вмешательства в дела Казахстана
22:42
Происшествия
Президент Казахстана отказался вести переговоры с террористами
22:42
Общество
«Зона Казахстана». Что на самом деле произошло в республике?
22:41
Политика
Захарова снова подловила США на лукавстве в вопросе нерасширения НАТО на восток
22:39
Происшествия
Токаев: беспорядки в Казахстане связаны с подготовленными за рубежом боевиками
22:34
Весь мир
Великий пост и белые одеяния: как православные африканцы отметили Рождество
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога

Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 7 января. В то время как правительство ЦАР предпринимает попытки наладить взаимодействие в обществе и провести общенациональный диалог, боевики и так называемая демократическая оппозиция не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Такое мнение озвучил президент республики Фостен-Арканж Туадера.

По словам местных журналистов, миротворческая инициатива главы государства должна была состояться в конце 2021 года, однако она сорвалась из-за постоянных нападений радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также из-за противодействия политических оппонентов.

«Лидеры так называемой демократической оппозиции отказались от участия в подготовительном комитете, основной целью которого являлась организация и проведение общенационального диалога. Они пытаются выбить для себя преференции и кресла во властных структурах. Таким образом эти люди поставили личные интересы выше общественных, что я, как отец нации, приветствовать не могу.

В то время как все жители занимаются восстановлением страны после кризиса безопасности, эти политики пытаются заработать. При этом открыто симпатизируя CPC», — приводит Radio Lengo Songo слова президента.

Туадера уверен, что без объединения всех слоев общества невозможно построить сильное и развивающееся государство. Несмотря на постоянные нападения и убийства военных, глава ЦАР объявил о прекращении огня на всей территории республики и призвал боевиков сложить оружие.

Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
flickr.com / hdptcar

«Все наши усилия должны быть направлены на сохранение жизни населения и особенно молодых центральноафриканцев. Мы должны им дать стабильность, веру в завтрашний день, однако вместо этого наши дети получают продолжение конфликта как в военном, так и в политическом ключах. Это неправильно.

Но, к сожалению, под предлогом снятия депутатской неприкосновенности эти люди заявили о выходе из подготовительного комитета, парализовав тем самым все благие начинания властей», — заключил Фостен-Арканж Туадера.

В конце ноября президент призвал политических оппонентов отказаться от срыва республиканского диалога и начать работать на благо страны.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
оппозиция президент африка цар срыв туадера общенациональный диалог
Комментировать