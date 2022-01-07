Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога

Банги, 7 января. В то время как правительство ЦАР предпринимает попытки наладить взаимодействие в обществе и провести общенациональный диалог, боевики и так называемая демократическая оппозиция не оставляют попыток дестабилизировать обстановку. Такое мнение озвучил президент республики Фостен-Арканж Туадера.

По словам местных журналистов, миротворческая инициатива главы государства должна была состояться в конце 2021 года, однако она сорвалась из-за постоянных нападений радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), а также из-за противодействия политических оппонентов.

«Лидеры так называемой демократической оппозиции отказались от участия в подготовительном комитете, основной целью которого являлась организация и проведение общенационального диалога. Они пытаются выбить для себя преференции и кресла во властных структурах. Таким образом эти люди поставили личные интересы выше общественных, что я, как отец нации, приветствовать не могу. В то время как все жители занимаются восстановлением страны после кризиса безопасности, эти политики пытаются заработать. При этом открыто симпатизируя CPC», — приводит Radio Lengo Songo слова президента.

Туадера уверен, что без объединения всех слоев общества невозможно построить сильное и развивающееся государство. Несмотря на постоянные нападения и убийства военных, глава ЦАР объявил о прекращении огня на всей территории республики и призвал боевиков сложить оружие.

flickr.com / hdptcar

«Все наши усилия должны быть направлены на сохранение жизни населения и особенно молодых центральноафриканцев. Мы должны им дать стабильность, веру в завтрашний день, однако вместо этого наши дети получают продолжение конфликта как в военном, так и в политическом ключах. Это неправильно. Но, к сожалению, под предлогом снятия депутатской неприкосновенности эти люди заявили о выходе из подготовительного комитета, парализовав тем самым все благие начинания властей», — заключил Фостен-Арканж Туадера.

В конце ноября президент призвал политических оппонентов отказаться от срыва республиканского диалога и начать работать на благо страны.