Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 22:01
22:00
Весь мир
Президент Мали заявил о необходимости скорейшего вывода республики из кризиса
22:00
Политика
«Кровавая агония»: политолог Стариков рассказал, повторит ли Казахстан силовой сценарий Украины
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
21:54
Происшествия
Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
21:51
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
21:44
Весь мир
Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ
21:28
Происшествия
Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
21:20
Весь мир
Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте
21:07
Весь мир
Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в такси
21:06
Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента

Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 7 января. Российская Федерация помогает государствам Африки справиться с проблемами и вырваться из-под гнета колониального влияния, пишут аналитики Le Potentiel Centrafricain.

«Авторитет Москвы на территории Черного континента активно развивается на фоне той поддержки, которую она оказывает. Именно благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Кремлем, многие страны региона погасили кредиты и занялись модернизацией собственных экономик.

В общей сложности президент Владимир Путин простил долги на сумму более 120 миллиардов долларов США. Кроме того, СССР и Россия помогли африканским государствам освободиться от колониального гнета со стороны американцев и европейцев», — отмечают сотрудники СМИ.

Помимо этого, РФ оказывала поддержку по линии международных связей, приглашая африканцев на учебу в лучшие институты, университеты и академии.

«Молодые специалисты, которые получили образование в России, впоследствии возвращались на родину и работали на благо собственной страны. Некоторые из них добились больших высот, выстроив политическую карьеру.

Президенты африканских государств должны понимать, что для налаживания взаимодействия с Москвой необходимо пригласить специальных представителей. Прибывшим экспертам предоставляется информация о ситуации, указываются проблемные точки и в случае необходимости — существующие вражеские структуры», — продолжают в Le Potentiel Centrafricain.

Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
Федеральное агентство новостей /

Полученную информацию советники РФ аккумулируют, изучают и вырабатывают план вывода региона из кризиса. Соответственно, властям необходимо просто следовать полученным рекомендациям.

«К примеру, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Мали уже начали выстраивать тесное сотрудничество с Россией и не жалеют об этом. Их правительствам стоит задуматься о выходе из созданного американцами Африканского Союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Им необходимо создать Союзное африканское государство (САГ), которое должно обратиться в ООН с просьбой о привлечении к уголовной ответственности всех, кто причастен к оккупации страны материка», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее глава парламента ЦАР поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
россия африка помощь континент черный континент
Комментировать