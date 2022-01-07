Банги, 7 января. Российская Федерация помогает государствам Африки справиться с проблемами и вырваться из-под гнета колониального влияния, пишут аналитики Le Potentiel Centrafricain.

«Авторитет Москвы на территории Черного континента активно развивается на фоне той поддержки, которую она оказывает. Именно благодаря взаимовыгодному сотрудничеству с Кремлем, многие страны региона погасили кредиты и занялись модернизацией собственных экономик. В общей сложности президент Владимир Путин простил долги на сумму более 120 миллиардов долларов США. Кроме того, СССР и Россия помогли африканским государствам освободиться от колониального гнета со стороны американцев и европейцев», — отмечают сотрудники СМИ.

Помимо этого, РФ оказывала поддержку по линии международных связей, приглашая африканцев на учебу в лучшие институты, университеты и академии.

«Молодые специалисты, которые получили образование в России, впоследствии возвращались на родину и работали на благо собственной страны. Некоторые из них добились больших высот, выстроив политическую карьеру. Президенты африканских государств должны понимать, что для налаживания взаимодействия с Москвой необходимо пригласить специальных представителей. Прибывшим экспертам предоставляется информация о ситуации, указываются проблемные точки и в случае необходимости — существующие вражеские структуры», — продолжают в Le Potentiel Centrafricain.

Федеральное агентство новостей /

Полученную информацию советники РФ аккумулируют, изучают и вырабатывают план вывода региона из кризиса. Соответственно, властям необходимо просто следовать полученным рекомендациям.

«К примеру, Центральноафриканская Республика, Эфиопия, Мали уже начали выстраивать тесное сотрудничество с Россией и не жалеют об этом. Их правительствам стоит задуматься о выходе из созданного американцами Африканского Союза и Экономического сообщества стран Центральной Африки (ЭСЦАГ). Им необходимо создать Союзное африканское государство (САГ), которое должно обратиться в ООН с просьбой о привлечении к уголовной ответственности всех, кто причастен к оккупации страны материка», — заключили сотрудники СМИ.

Ранее глава парламента ЦАР поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики.