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Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ

Весь мир
Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ
Global Look Press  /  Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency

Тунис, 7 января. Правительство Туниса подготовило программу проведения экономических реформ в соответствии с условиями Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом в пятницу в интервью местной радиостанции Mosaïque FM объявила министр финансов Сихам Аль-Бугдири Немсия, добавив, что просочившийся на днях в СМИ соответствующий документ является подлинным и представляет собой план переговоров правительства с МВФ. Он содержит сведения о финансовых ассигнованиях в период с 2022 по 2026 год.

Однако министр подчеркнула, что текст является лишь черновым вариантом, подготовленным для обсуждений со всеми заинтересованными сторонами, а также со Всеобщим профсоюзом Туниса. Только после консультаций власти представят его в Международный валютный фонд.

3 января некоммерческая организация I Watch, деятельность которой направлена на борьбу с коррупционными явлениями, опубликовала документ, содержащий правительственную программу реформ для выхода из кризиса. В тексте главным образом говорится о необходимости замораживания роста заработной платы в бюджетной сфере в период с 2022 по 2024 год, а также сокращения занятости в государственном секторе.

Кроме того, документ предусматривает освобождение от госдолга публичных компаний и пересмотр политики властей в отношении вкладов в деятельность таких предприятий. Планируется также постепенное увеличение топливных субсидий до тех пор, пока они не достигнут соответствия реальной цене. Помимо прочего, с 2022 года правительство намерено продать ряд публичных компаний. В тексте говорится о предстоящем повышении цен на электроэнергию и газ и создание электронной системы, которая позволит некоторым группам населения получать компенсации за отмену субсидий на товары первой необходимости.

В документе уточняются источники финансирования дефицита бюджета, среди которых фигурирует Королевство Саудовская Аравия. Эр-Рияд пообещал выделить сумму в размере 2,9 млн динаров (примерно 1 млрд долларов).

«Программа реформ, включенная в Закон о финансах на 2022 год, обеспечит всесторонний и устойчивый экономический рост, улучшит деловой климат и восстановит доверие к партнерам страны. Он также позволит сохранить социальную роль государства, утвердить справедливые налоги, не обременяющие учреждения и отдельных лиц, оптимизировать управление госсектором и усилить меры по противодействию последствиям кризиса в сфере здравоохранения», — заявил на днях президент республики Каис Саид в ходе встречи с членами правительства.

В мае 2021 года Тунис провел технические переговоры с МВФ, которые касались получения ссуды на сумму четыре млрд долларов — самой высокой с момента приобретения независимости. Многие национальные эксперты, знакомые с политикой МВФ в других странах континента, полагают, что выполнение его условий приведет к тому, что североафриканское государство надолго увязнет в иностранных долгах.

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тунис
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