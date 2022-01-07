Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 22:00
22:00
Весь мир
Президент Мали заявил о необходимости скорейшего вывода республики из кризиса
22:00
Политика
«Кровавая агония»: политолог Стариков рассказал, повторит ли Казахстан силовой сценарий Украины
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
21:54
Происшествия
Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
21:51
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
21:44
Весь мир
Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ
21:28
Происшествия
Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
21:20
Весь мир
Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте
21:07
Весь мир
Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в такси
21:06
Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее

Происшествия
Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
Global Look Press  /  t.me/shot_shot

Семей, 7 января. Правоохранители проводят антитеррористическую операцию на востоке Казахстана. Такую информацию сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, отметив, что обстановка в городе стабилизируется.

Контртеррористическая операция также проводится в Кызылординской области. В районе на данный момент действует красный уровень террористической опасности. Во время протестов и беспорядков в городе пострадали 168 человек, из которых 77 людям понадобилась госпитализация.

Обстановка в Казахстане резко обострилась после того, как жители нескольких крупных городов 2 января вышли на протесты с призывом снизить цены на топливо. После этого люди начали выходить на улицы по всей стране.

Ранее в Казахстан выдвинулись миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческий контингент поможет в стабилизации обстановки на фоне массовых протестов и погромов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
Казахстан протесты погромы семей
Комментировать