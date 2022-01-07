Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее

Семей, 7 января. Правоохранители проводят антитеррористическую операцию на востоке Казахстана. Такую информацию сообщил глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов, отметив, что обстановка в городе стабилизируется.

Контртеррористическая операция также проводится в Кызылординской области. В районе на данный момент действует красный уровень террористической опасности. Во время протестов и беспорядков в городе пострадали 168 человек, из которых 77 людям понадобилась госпитализация.

Обстановка в Казахстане резко обострилась после того, как жители нескольких крупных городов 2 января вышли на протесты с призывом снизить цены на топливо. После этого люди начали выходить на улицы по всей стране.

Ранее в Казахстан выдвинулись миротворцы из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Миротворческий контингент поможет в стабилизации обстановки на фоне массовых протестов и погромов.