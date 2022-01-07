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Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
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Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы

Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
Prt Scr youtube.com  /  Igor Korsakov

Крым, 7 января. Северо-Крымский канал по-прежнему остается одной из главных водных артерий Крымского полуострова. Живущий в РК блогер Игорь Корсаков проехал вдоль СКК и показал, в каком состоянии он находится в зимний период.

Традиционно в холодное время года воды в канале гораздо меньше, чем летом или весной. Тем не менее даже сейчас Северо-Крымский канал заполнен на довольно высоком уровне.

Свой обзор крымчанин начал с того места, где СКК делится на две части. Дамба была установлена властями РК специально, чтобы ограничить движение воды на север. В итоге в одной стороне канал практически сухой, а вот с другой стороны он полон. При этом как раз недалеко от места разделения установлены первые сбросные камеры.

Все водозаборы на данный момент уже построены и сданы в эксплуатацию. Теперь крымчанам осталось только дождаться, когда построят новые водоводы длиной более 156 километров до Феодосии, Керчи и других городов и поселков восточного Крыма.

«Вода здесь идет в СКК из двух водозаборов: Нежинского и Просторненского. Дальше вода течет в сторону Феодосии и Керчи. Это временная мера, пока не проложат главный водовод Крыма для подачи воды в эти города», — пояснил блогер в ролике на своем YouTube-канале Igor Korsakov.

Нежинский и Просторненский водозаборы дают по 75 тысяч кубометров воды каждый. Еще 45 тысяч кубометров дает Новогригорьевский водозабор. В целом получается 195 тысяч кубометров воды, которые попадают в Северо-Крымский канал.

Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
Prt Scr youtube.com / Igor Korsakov

«На сегодняшний день ситуация с водой на Северо-Крымском канале хорошая. Именно за счет него пополняются Керченское и Феодосийское водохранилища. Вода есть, она чистейшая, и ее много. Сейчас строят водовод, по всей длине которого будет пять водонасосных станций, которые сейчас еще строят. Когда его запустят, вода будет идти уже по трубам», — рассказал Игорь Корсаков.

В своем ролике блогер показал и место, где в Северо-Крымский канал впадает река Биюк-Карасу. По словам крымчанина, на данный момент руководство республики думает о том, чтобы соединить с СКК и реку Салгир.

«В последнее время заговорили о том, чтобы также сделать отвод к Северо-Крымскому каналу из реки Салгир. Раньше боялись, что воды реки слишком грязные, но сейчас есть специальные технологии для очистки, так что об этом заговорили. Тем более, что воды в Салгире достаточно много, но она уходит сейчас в реку Сиваш», — поделился крымский блогер Игорь Корсаков.

Жители Москвы ранее поделились впечатлениями от посещения Крыма в новогодние праздники. Гости из столицы были приятно удивлены тем, насколько красиво в это время года выглядит полуостров.

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