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ВМФ РФ в 2022 году получит новый ледокол «Евпатий Коловрат»

Армия
ВМФ РФ в 2022 году получит новый ледокол «Евпатий Коловрат»
Атомфлот

Москва, 7 января. Ледокол «Евпатий Коловрат» войдет в состав Военно-морского флота РФ в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.

В заявлении указывается, что новый корабль необходим ВМФ РФ с учетом «активного освоения Арктической зоны, обеспечения безопасности функционирования Северного морского пути и отечественных гидрографических исследований Арктики».

«Важнейший сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России ледокольными кораблями и судами обеспечения ледового класса, будет в числе приоритетного развития в 2022 году и ближнесрочной перспективе», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее стало известно, что атомный ледокол «Сибирь», построенный по проекту 22 220, по которому создаются самые большие и мощные корабли ледокольного флота, вышел на ходовые испытания.

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