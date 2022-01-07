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Модель Эшли Грэм родила мальчиков-двойняшек

Шоу-бизнес
Модель Эшли Грэм родила мальчиков-двойняшек
instagram.com  /  @ashleygraham

Лос-Анджелес, 7 января. Plus-size модель Эшли Грэм поделилась с поклонниками радостной новостью. Знаменитость сообщила, что родила двойню от своего мужа — оператора Джастина Эрвина.

Грэм объявила о прибавлении в семье через Instagram Stories. Звезда подиумов написала, что они с мужем рады объявить о появлении сыновей-двойняшек на свет.

«Они родились рано утром дома и сейчас счастливы и здоровы», — отметила модель.

Знаменитость подчеркнула, что ей потребуется время для восстановления здоровья, а также налаживания связи с мужем и сыновьями, которых у нее теперь трое. Грэм, по ее словам, не может дождаться момента, когда у нее появится возможность раскрыть поклонникам больше деталей.

Модель Эшли Грэм родила мальчиков-двойняшек
Prt Scr instagram.com / @ashleygraham

Эшли Грэм не стеснялась делиться кадрами с крупным животом во время беременности. Например, она принимала участие в фотосессии, кадры которой восхитили поклонников модели.

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модель роды эшли грэм
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