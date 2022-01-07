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Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте

Весь мир
Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте
Global Look Press  /  Idil Toffolo/Keystone Press Agency

Анкара, 7 января. Турецкое правительство изменило формулировку закона, который определял получение гражданства для иностранцев путем инвестирования или покупки недвижимости в стране.

Стать подданным республики можно несколькими способами. Вложение финансовых средств в жилье или какие-либо проекты являются наиболее простым и быстрым из них. Для этого требуется инвестировать от 500 тысяч долларов США на срок не менее трех лет или приобрести недвижимость стоимостью от 250 тысяч долларов. Аналогично получить гражданство могут те, кто делает вклад в местные банки, покупает национальные ценные бумаги, государственные облигации, открывает бизнес или создает не менее 50 рабочих мест, затрачивая на это более полумиллиона долларов.

Однако если ранее для этого можно было использовать национальную валюту, то теперь — только иностранную. В новой формулировке постановления выражение «турецкая лира» удалено. Прочие условия, касающиеся сумм инвестирования и сроков, изменений не претерпели.

Полученная от продажи имущества иностранная валюта будет продаваться через частные банки Центральному, а затем конвертироваться в национальную. Такое решение было принято на фоне усугубления экономического кризиса и роста инфляции, что несколько раз вынуждало ЦБ продавать миллиарды долларов из своих запасов для поддержки курса лиры, когда тот падал ниже 18 долларов. Ранее сообщалось, что резервы турецкого Центробанка находятся на самом низком уровне с 2002 года. Новое решение властей призвано пополнить истощающиеся запасы.

Получить гражданство могут лица, не имеющие судимостей, не нарушавшие турецкое законодательство и выполнившие все требования миграционной программы. Однако действие ее не распространяется на выходцев из некоторых государств, например, Армению, Сирию, Северную Корею. Основной интерес турецкое подданство представляет для бизнесменов, так как власти республики не требуют отказываться от первого гражданства. При этом для предпринимателей открывается безвизовый выезд в 110 стран, а также возможность получения бизнес-визы Е2 в США, социального пакета (бесплатное здравоохранение и образование) и наследования приобретенного здесь имущества.

Заработать гражданство можно и иными путями, например, получив последовательно ВНЖ и ПМЖ с обязательным трудоустройством, однако этот процесс занимает несколько лет. Поэтому инвестирование и покупка жилья являются более востребованными способами, особенно на фоне растущего в стране кризиса, который обесценивает Турцию в глазах мигрантов-рабочих.

За последние несколько лет путем финансовых вложений местное гражданство получили порядка 40 тысяч человек. При этом за 250 тысяч долларов (около 18 млн рублей) некоторое время назад можно было купить виллу на побережье моря или двух-трехкомнатную квартиру в центре крупного города.

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