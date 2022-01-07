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Психиатр Тетюшкин усомнился в правильности освобождения Бритни Спирс от опеки

Шоу-бизнес
Психиатр Тетюшкин усомнился в правильности освобождения Бритни Спирс от опеки
instagram.com  /  @britneyspears

Москва, 7 января. Демонстрация интимных зон певицей Бритни Спирс не говорит о ее проблемах с ментальным здоровьем, однако является основанием, чтобы усомниться в правильности решения суда о снятии опеки над ней. Такое мнение высказал врач-психиатр Михаил Тетюшкин.

Американская поп-принцесса опубликовала в Instagram серию провокационных снимков. Спирс предстала на фото в одних чулках, прикрыв интимные места смайликами. По мнению Тетюшкина, это вряд ли можно назвать поведением зрелого человека.

«Но на основании одних фотографий не может быть принято решение о восстановлении дееспособности, либо наоборот. Сам по себе, конечно, факт вряд ли в пользу человека, который хочет продемонстрировать свою состоятельность», — поделился он в эфире радио «Говорит Москва».

Специалист считает, что сейчас произошел перекос в плане выражения личной свободы. Многие почему-то путают ее с неадекватным поведением. Каждый человек имеет право на «тараканов в голове», но они не должны мешать другим людям, подытожил он.

Ранее сообщалось, что поклонникам показалось странным публикация в соцсетях многочисленных обнаженных фото Спирс. Они обеспокоены душевным состоянием исполнительницы.

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Бритни Спирс суд врач
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