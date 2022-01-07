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Лукашенко и Назарбаев провели телефонный разговор касательно ситуации в Казахстане

Политика
Лукашенко и Назарбаев провели телефонный разговор касательно ситуации в Казахстане
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 7 января. Белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках разговора политики подробно обсудили сложившуюся на территории Казахстана ситуацию.

До этого стало известно, что Назарбаев и его дочери вынуждены были покинуть республику на фоне беспорядков. В стране остался только брат бывшего президента Болат Назарбаев.

В Сети ранее появилось видео сноса памятника Назарбаеву в Казахстане. Протестующие обвязали памятник тросами и привязали его к грузовику. Автомобиль начал движение, после чего скульптура под аплодисменты бушующей толпы свалилась с постамента.

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Все новости / Политика / Лукашенко и Назарбаев провели телефонный разговор касательно ситуации в Казахстане
Казахстан белоруссия лукашенко назарбаев
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