Лукашенко и Назарбаев провели телефонный разговор касательно ситуации в Казахстане

Минск, 7 января. Белорусский президент Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с бывшим лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках разговора политики подробно обсудили сложившуюся на территории Казахстана ситуацию.

До этого стало известно, что Назарбаев и его дочери вынуждены были покинуть республику на фоне беспорядков. В стране остался только брат бывшего президента Болат Назарбаев.

В Сети ранее появилось видео сноса памятника Назарбаеву в Казахстане. Протестующие обвязали памятник тросами и привязали его к грузовику. Автомобиль начал движение, после чего скульптура под аплодисменты бушующей толпы свалилась с постамента.