«Оператор ГТС Украины» сообщил о возобновлении транзита топлива в Румынию

Киев, 7 января. Поставки газа в Румынию через Украину были возобновлены в 2022 году. Об этом говорится в заявлении «Оператора ГТС Украины».

Объем забронированных мощностей в румынском направлении на январь текущего года составил 4,9 млн куб. м в сутки (152 млн куб. м в месяц).

«С начала 2022 года возобновились поставки природного газа через украинскую ГТС в Румынию. Газ поставляется через точку межгосударственного соединения "Орловка — Исакча"», — сообщил «Оператор ГТС Украины».

«Газпром» с апреля 2021 года поставлял топливо в Румынию через «Турецкий поток» в обход Украины.

Поставки газа из РФ через Украину в направлении Словакии упали до минимума последних двух месяцев. Транзит через пограничный пункт Велке Капушаны сократился с 84 млн до 49 млн кубометров. Это является минимальным показателем со 2 января 2021 года.