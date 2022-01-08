Врач-диетолог Соломатина рассказала, как прийти в форму после праздников

Никаких строгих правил в питании после праздников не стоит придерживаться, считает врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. А в то время, когда и БАДы малоэффективны, эксперт рассказала ФАН, как вернуть форму тем, кто не сдерживал себя в новогодние выходные.

Без диет

В первую очередь диетолог не рекомендует резко ограничивать себя, однако разгрузочный день не повредит.

«Это может быть один день на каком-то монопродукте, и то, если накануне вы изрядно загрузились. Это нужно, чтобы облегчить пищеварение», — говорит Елена Соломатина.

После разгрузочного дня, по словам диетолога, можно переходить на привычное питание. Это должны быть полноценные завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. А если очень хочется, то можно перед сном съесть кисломолочный продукт или два яичных белка.

Не дай себе засохнуть

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Врач-диетолог Соломатина обращает особое внимание на соблюдение питьевого режима. Пить, по ее словам, нужно обычную столовую воду, можно при желании добавить в нее немного лимона. В период восстановления подойдут отвар шиповника, различные несладкие морсы, томатный сок. А вот с другими напитками следует быть осторожнее.

«Можно выпить зеленого чая, но при этом обильно пить простую воду, потому что напиток содержит кофеин, который сушит организм. Но, с другой стороны, [он] снимает отечность. Можно какао, только не на молоке и без сахара. Завариваем хороший какао-порошок, по вкусу можно добавить немного молока. Большую чашку какао можно выпить с сухофруктами или небольшим кондитерским изделием», — говорит диетолог.

Как отметила врач, немного сладкого даже помогает — притупляет аппетит, способствует выработке гормонов удовольствия. Таким образом вернуться в привычный режим легче.

Что едим?

После новогодних пиршеств в рацион следует включить белок, он содержится в твороге, яйцах. По словам Елены Соломатиной, белок снижает аппетит.

«Можно взять два белка и один желток — сделать омлет. Желательно все делать на пару, потому что жареное не очень полезно и увеличивает калорийность», — отмечает эксперт по правильному питанию.

В постпраздничное меню можно включить рыбу, отварную курицу, индейку, мясо кролика. Переваривается такая пища достаточно легко.

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Не стоит забывать и про растительные белки.

«Это фасоль, чечевица и другие продукты. Можно делать овощные супы, супы-пюре. Но все должно быть в теплом виде», — добавляет Соломатина.

Допускает врач употребление цельнозернового хлеба, не выступает против углеводов. Если очень хочется, то, пожалуйста, покупайте спагетти, но желательно готовить их альденте, также можно ввести в рацион немного цельнозерновых круп.

«Опять же, это все с овощами, лучше зелеными: салаты, сельдерей, огурцы и другие. Желательно, чтобы их было много. В половину тарелки добавляем четверть белка и четверть гарнира», — говорит диетолог Соломатина.

По ее словам, употреблять овощи желательно с каждым приемом пищи, а содержимое тарелки должно укладываться в стакан, потому что у многих после праздников желудок действительно может растянуться, нужно его сокращать постепенно.

Некоторые обыденные бытовые привычки в долгосрочной перспективе могут нанести значительный вред пищеварению. Ранее китайское издание Sina посоветовало не обсуждать за столом неприятные темы и не есть слишком горячую еду.