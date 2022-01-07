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Sina: Путин подтвердил репутацию искусного стратега на фоне сложной ситуации в мире

Политика
Sina: Путин подтвердил репутацию искусного стратега на фоне сложной ситуации в мире
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 7 января. Ситуация в Восточной Европе развивается по опасному сценарию. Однако Россия дала понять, что не намерена решать мировые вопросы военным путем, заявили обозреватели китайского издания Sina.

На протяжении длительного времени Москва сталкивается с нападками Запада. Российская сторона всегда решительно отвечала на действия НАТО. Президент страны Владимир Путин очертил красные линии и предупредил о реакции Москвы в случае их нарушения. приводятся слова обозревателей на сайте «ПолитРоссии».

Ситуация в мире достигла сложного периода. Однако глава государства подтвердил репутацию искусного стратега на этом фоне.

«США и НАТО слишком часто устраивали провокации против России, объявив ее главной угрозой для всего мира. Однако Москва наглядно продемонстрировала, что стремится разрешать конфликты с помощью диалога, а не с помощью оружия. Сейчас Владимир Путин отправил мяч на поле Соединенных Штатов, и теперь Белому дому придется поддержать мирную инициативу», — рассказали авторы материала.

Sina: Путин подтвердил репутацию искусного стратега на фоне сложной ситуации в мире
pixabay.com /

В своей статье китайские эксперты указали на реакцию Запада после требований по безопасности со стороны России. По словам обозревателей, новая стратегия Путина стала неожиданностью для зарубежных государств. Если они не примут сторону мирного диалога, Россия прибегнет к решительным мерам.

Ранее главы МИД стран НАТО приняли участие в экстренной видеоконференции по гарантиям безопасности РФ. Дипломаты намеревались выработать единую стратегию перед переговорами России и Альянса в Женеве.

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путин россия запад
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