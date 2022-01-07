Правозащитники раскритиковали власти Гаити за нежелание расследовать убийство президента

Порт-о-Пренс, 7 января. Национальная сеть защиты прав человека (RNDH) осудила отсутствие прогресса в расследовании обстоятельств убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Организация призвала начать опрашивать причастных, сообщает новостной сайт Infobae.

Una ONG denunció que no hay avances en la investigación sobre el magnicidio de Jovenel Moise en Haití https://t.co/HqcHbJstJX — Infobae Colombia (@infobaecolombia) January 7, 2022

В заявлении RNDH говорится, что, спустя шесть месяцев после гибели президента «никакого судебного расследования не ведется». По мнению правозащитников, гаитянский народ должен знать, что происходит, поэтому необходимо начать следствие и опросить всех, кто может быть связан «с людьми и банками, причастными к преступлению».

«Тот факт, что они не хотят распространять расследование на банковские учреждения, в которых находились счета, по которым проводились транзакции для оплаты убийц Моиза, нисколько их не защищает», — отмечается в докладе.

В заявлении также говорится о бывшем колумбийском военном Марио Антонио Паласиосе, которому в США предъявлены два обвинения. Он дал показания американским властям после того, как был задержан во время остановки в Панаме. Паласиос заявил, что его наняли для участия в операции, целью которой изначально было захватить Моиза в аэропорту и посадить его в самолет, но 6 июля ему сообщили, что планы изменились и главу государства необходимо убить.

В сентябре вдова президента Гаити призвала международное сообщество помочь в розыске виновных в убийстве ее мужа. Об этом Мартин Моиз заявила в ходе интервью Reuters.

7 июля 2021 года произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.