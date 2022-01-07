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Правозащитники раскритиковали власти Гаити за нежелание расследовать убийство президента

Весь мир
Правозащитники раскритиковали власти Гаити за нежелание расследовать убийство президента
Pr Scr twitter.com  / 

Порт-о-Пренс, 7 января. Национальная сеть защиты прав человека (RNDH) осудила отсутствие прогресса в расследовании обстоятельств убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Организация призвала начать опрашивать причастных, сообщает новостной сайт Infobae.

В заявлении RNDH говорится, что, спустя шесть месяцев после гибели президента «никакого судебного расследования не ведется». По мнению правозащитников, гаитянский народ должен знать, что происходит, поэтому необходимо начать следствие и опросить всех, кто может быть связан «с людьми и банками, причастными к преступлению».

«Тот факт, что они не хотят распространять расследование на банковские учреждения, в которых находились счета, по которым проводились транзакции для оплаты убийц Моиза, нисколько их не защищает», — отмечается в докладе.

В заявлении также говорится о бывшем колумбийском военном Марио Антонио Паласиосе, которому в США предъявлены два обвинения. Он дал показания американским властям после того, как был задержан во время остановки в Панаме. Паласиос заявил, что его наняли для участия в операции, целью которой изначально было захватить Моиза в аэропорту и посадить его в самолет, но 6 июля ему сообщили, что планы изменились и главу государства необходимо убить.

В сентябре вдова президента Гаити призвала международное сообщество помочь в розыске виновных в убийстве ее мужа. Об этом Мартин Моиз заявила в ходе интервью Reuters.

7 июля 2021 года произошло покушение на жизнь президента Жовенеля Моиза. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию главы государства и расстреляла его, также ранив первую леди страны. Власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян, а также одного из предполагаемых организаторов, врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое преступников были убиты в ходе операций по их задержанию.

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