Россияне оценили планы США на войну с РФ в Прибалтике

Москва, 7 января. Россияне в Сети оценили представленные американским специалистом планы на войну с Россией в Прибалтике.

Бывший эксперт Пентагона по закупкам и обозреватель National Interest Крис Осборн ранее заявил, что в случае конфликта между РФ и НАТО в Прибалтике, российские войска наверняка будут остановлены американскими истребителями пятого поколения F-35.

Осборн отметил, что многие страны Европы, в числе которых Норвегия, Дания и Нидерланды, уже приобрели у США эти военные самолеты. Как считает бывший специалист Пентагона по закупкам, наличие истребителей F-35 у как можно большего числа государств ЕС позволит реализовать планы США по сдерживанию и даже уничтожению российских военных сил в Европе.

Кроме того, Крис Осборн заявил, что именно F-35, а также другие военные самолеты, размещенные на американских десантных кораблях, нанесут серьезный удар по РФ.

Впрочем, российские пользователи Сети к планам американского специалиста по закупкам отнеслись весьма скептически. Многие комментаторы отметили, что планировать какое-либо военное противостояние с Россией, а тем более, исключительно с использованием авиации, довольно бессмысленно.

Федеральное агентство новостей /

«Войну-то смоделировали, но если все пойдет, как обычно, не по плану?»; «Глупо что-то моделировать. В случае войны погибнут все — и без разницы, у кого сколько истребителей»; «Россия не будет воевать по их шаблонам, поэтому вся их модель — хлам. И пусть не забывают, что РФ сразу уничтожит командные пункты в США, что в модель опять же явно не входит»; «Вы обратитесь лучше в Голливуд — там вам напророчат лучше!»; «Итог любой модели войны с Россией — это конец Европейской цивилизации»; «Тема того, каким образом F-35 помогут в случае тактического ракетного удара, не раскрыта»; «Россия может нанести сокрушительный удар по всем членам НАТО, включая США, со всех направлений»; «Детсад какой-то. Играют в войнушку. Они нанесут удары, а Россия на это смотреть будет? Привыкли с индейцами воевать — давно люлей не получали, как во Вьетнаме»; «Я бы на их месте моделировал войну с русскими в Калифорнии и Флориде», — уверены комментаторы.

Федеральное агентство новостей /

Большинство комментаторов были удивлены, что столь масштабные планы о войне США и России озвучивает не кто-то из авторитетных американских военных, а всего лишь специалист по закупкам.

«Бывший эксперт Пентагона по закупкам обсуждает военную стратегию, серьезно?»; «Очередная сказка, но врач на больных не обижается»; «"Бывший эксперт Пентагона по закупкам" — ну прям великая стратега. Бонапарт, небось, ему портянки шил»; «Сидит за компьютером дома и мечтает... А в форточку ему наш "Калибр" с приветом»; «Чувствуется большой "специалист из группы снабжения Пентагона" в области применения вооруженных сил! Купили F-35, подогнали авианосцы. А кто этому деятелю сказал, что все это замечательное вооружение будет спокойно плавать и летать в зоне досягаемости российского вооружения?», — иронизируют в Сети.

В то же время некоторые пользователи посчитали, что таким образом Осборн по привычке всего лишь пытается продать как можно больше американских истребителей F-35 в другие страны. При этом, по мнению комментаторов, России это может сыграть только на руку.

pixabay.com /

«Россия может спать спокойно, если эта реклама достигнет цели, и эту туфту приобретут наши потенциальные "друзья"»; «В общем, весь смысл писанины заключается в том, что покупайте F-35 — они помогут европейцам победить Россию»; «Это если хотя бы половина этих F-35 взлетят, что совершенно необязательно. Но, конечно, покупайте и чините, чините, чините, как завещал производитель»; «Эксперт Осборн забыл сообщить, что, по информации Пентагона, до 70% всех F-35 находятся в небоеспособном положении, что у России мощная ПВО, а "Томагавки" легко сбиваются. И что в случае удара с кораблей в ответ по этим кораблям (и аэродромам) будет нанесен ответный удар и, скорее всего, удар по штабам принятия решений. Россия это вам не Ирак или Ливия или Сирия — ответочка гарантирована»; «Пока F-35 долетит, русские уже снесут Капитолий», — уверены комментаторы.

Известный немецкий политолог Александр Рар ранее откровенно оценил итоги недавних телефонных переговоров президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.