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В ЛНР заявили о праве Народной милиции отвечать на провокации ВСУ в Донбассе

Армия
В ЛНР заявили о праве Народной милиции отвечать на провокации ВСУ в Донбассе
Новостное агентство «Харьков».  /  Ирина Польская

Луганск, 7 января. Власти ЛНР заявили о праве Народной милиции на ведение ответного огня в случае провокаций со стороны бойцов ВСУ. Об этом рассказал представитель НМ республики Иван Филипоненко.

Филипоненко также выразил беспокойство в связи с сообщением о поставках белых халатов бойцам 79-й бригады ВСУ. Спецодежда нужна им для маскировки зимой.

«Мы не исключаем в ближайшее время совершения провокационных действий со стороны боевиков и оставляем за собой право на ответные действия для защиты жизни и здоровья мирных граждан республики», — подчеркнул офицер НМ ЛНР.

Москва при этом обращала внимание международной общественности на нежелание Киева следовать Минским соглашениям. МИД РФ отметил, что командование ВСУ увеличивает численность войск вместо разоружения.

Ранее власти ЛНР сообщили, что украинские военные направили к линии соприкосновения сил танки и бронетехнику. Больше 20 танков Т-72 сосредоточены в районе подконтрольного ВСУ населенного пункта Врубовка.

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