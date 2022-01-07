Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 22:00
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
21:54
Происшествия
Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
21:51
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
21:44
Весь мир
Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ
21:28
Происшествия
Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
21:20
Весь мир
Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте
21:07
Весь мир
Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в такси
21:06
Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
21:02
Армия
ВМФ РФ в 2022 году получит новый ледокол «Евпатий Коловрат»
21:00
Общество
«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жители Амурской области приняли участие в международном фестивале ледовых открыток

Общество
Жители Амурской области приняли участие в международном фестивале ледовых открыток
Prt Scr youtube.com  /  Вести - Амурская область

Благовещенск, 7 января. Второй международный фестиваль ледовых открыток состоялся в Амурской области. Таким образом жители региона продолжают праздничную традицию художника Валерия Мельникова.

Пожилой художник Валерий Мельников жил в приграничном селе Марково. Ежегодно он поздравлял земляков с Новым годом. Делал это он при помощи ледяной картины, нарисованной на местной речке под названием Хомутина. После его смерти традицию продолжили жители области. Они считают своим долгом принять участие в данной акции.

Жители Амурской области приняли участие в международном фестивале ледовых открыток
Prt Scr youtube.com / Вести - Амурская область

«Если бы мы не приняли участие, это было бы некрасиво и не в память о дедушке Валере. У нас в деревне есть художница Юдина Александра, мы к ней обратились, она не отказала, нарисовала нам 4 эскиза», — рассказала участница фестиваля Татьяна Аверкина.

В итоге у амурчан получился тридцатиметровый тигр, огненный дракон и озорной енот. Увидеть во всей красе ледовые открытки можно с высоты.

В конце 2021 года на льду котлована Горский в Ленинском районе Новосибирска появилась 50-метровая открытка с соболем и символами Нового года. Полотно из снега и льда «нарисовали» новосибирские спасатели совместно с волонтерами и специалистами Минприроды.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жители Амурской области приняли участие в международном фестивале ледовых открыток
мельников хорошие новости россии ледовые открытки
Комментировать