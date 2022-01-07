Жители Амурской области приняли участие в международном фестивале ледовых открыток

Благовещенск, 7 января. Второй международный фестиваль ледовых открыток состоялся в Амурской области. Таким образом жители региона продолжают праздничную традицию художника Валерия Мельникова.

Пожилой художник Валерий Мельников жил в приграничном селе Марково. Ежегодно он поздравлял земляков с Новым годом. Делал это он при помощи ледяной картины, нарисованной на местной речке под названием Хомутина. После его смерти традицию продолжили жители области. Они считают своим долгом принять участие в данной акции.

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«Если бы мы не приняли участие, это было бы некрасиво и не в память о дедушке Валере. У нас в деревне есть художница Юдина Александра, мы к ней обратились, она не отказала, нарисовала нам 4 эскиза», — рассказала участница фестиваля Татьяна Аверкина.

В итоге у амурчан получился тридцатиметровый тигр, огненный дракон и озорной енот. Увидеть во всей красе ледовые открытки можно с высоты.

В конце 2021 года на льду котлована Горский в Ленинском районе Новосибирска появилась 50-метровая открытка с соболем и символами Нового года. Полотно из снега и льда «нарисовали» новосибирские спасатели совместно с волонтерами и специалистами Минприроды.