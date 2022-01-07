Отдыхающая на Мальдивах Бородина поделилась секретом идеальной фигуры

Мале, 7 января. Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина похвасталась перед подписчиками в Instagram своей идеальной фигурой. Она заявила, что худеет без специальных таблеток.

Расставшаяся с бизнесменом Курбаном Омаровым Бородина отправилась на отдых. Она поделилась снимками, сделанными под жарким солнцем на Мальдивах. Один из подписчиков поинтересовался, как ей удается сохранять отличную фигуру, предположив, что есть какая-то особенная таблетка.

«Девочки, ну какие еще таблетки-то. Тренироваться надо много, плюс еда (это 70%) вашей фигуры либо генетика. Если с ней не повезло, то надо зашивать рот, следит за тем, что ты ешь. У нас любят побольше майонеза, все на масле 3 литра жарить, кучу сладкого есть. А все это, простите, жир!» — заявила Бородина.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Звезда телевидения неоднократно утверждала, что занимается спортом и следит за своим питанием. Кроме того, Бородина часто ходит к косметологу на различные процедуры, включая обертывания. Поклонники считают, что благодаря этому 38-летняя ведущая выглядит на десять лет моложе.

Ранее Бородина показала, какие презенты получила ее дочь Теона на день рождения. Девочке достались брендовые вещи и дорогие игрушки.