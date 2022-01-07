Белиз стремится укрепить военное сотрудничество с Сальвадором

Бельмопан, 7 января. Правительства Белиза и Сальвадора обсудили потенциальные области для военного сотрудничества. Об этом сообщает министр национальной обороны и безопасности границ Флоренсио Марин-младший.

Belize pursues military cooperation with El Salvador https://t.co/b4ybb7Gs4H — Breaking Belize News (@belizemedia) January 6, 2022

Стороны заявили о намерении укрепить военное сотрудничество в ходе визита поверенного в делах Сальвадора Грасиелы Марины Перес в Белиз. Перес провела встречу с министром Флоренсио Марином-младшим.

Представитель Белиза особо подчеркнул заинтересованность своего правительства в получении доступа к военной академии и военной промышленности Сальвадора.

Стороны также обсудили возможность назначения военного атташе в посольстве Сальвадора в Белизе.

Сальвадор является одним из ближайших партнеров Белиза, обретшего независимость от Великобритании в 1981 году.

В мае 2021 года правительство Найиба Букеле объявило о строительстве посольства в Бельмопане, где также теперь размещено консульство страны. Кроме Сальвадора, только Мексика и США имеют здания дипломатических представительств в столице Белиза. Остальные государства арендуют офисные помещения в Бельмопане или бывшей столице Белиза.