Рынок труда в США насыщается вдвое медленнее ожиданий

Вашингтон, 7 января. Американские компании по итогам декабря наняли 199 тыс. рабочих, сообщает Министерство труда США. Это вдвое меньше, чем прогнозировали аналитики.

По сообщению ведомства, число новых рабочих мест в декабре составило 199 тыс., что меньше данных ноября — 210 тыс. При этом экономисты прогнозировали найм минимум 400 тыс. новых сотрудников. Небольшой рост числа рабочих мест связан с резким увеличением случаев заболевания новым штаммом «Омикрон», который привел к закрытию колледжей и отмене массовых мероприятий по всей стране. Как передает CBS News, работодатели пытаются заполнить вакансии на «фоне напряженной ситуации с COVID-19, что создает препятствия для найма».

Несмотря на отрицательные показатели по рынку труда, президент США Джо Байден в своем последнем выступлении отметил, что за время его руководства фондовый рынок вырос на 20%.

NOW - Biden: "The stock market, the last guy's measure of everything, is about 20 percent higher than it was when my predecessor was there."pic.twitter.com/tNptKnf4Wd