Рынок труда в США насыщается вдвое медленнее ожиданий

Вашингтон, 7 января. Американские компании по итогам декабря наняли 199 тыс. рабочих, сообщает Министерство труда США. Это вдвое меньше, чем прогнозировали аналитики.

American businesses hired 199,000 workers in December, far fewer than predicted https://t.co/aLB5Jcv5m9 — CBS News (@CBSNews) January 7, 2022

По сообщению ведомства, число новых рабочих мест в декабре составило 199 тыс., что меньше данных ноября — 210 тыс. При этом экономисты прогнозировали найм минимум 400 тыс. новых сотрудников. Небольшой рост числа рабочих мест связан с резким увеличением случаев заболевания новым штаммом «Омикрон», который привел к закрытию колледжей и отмене массовых мероприятий по всей стране. Как передает CBS News, работодатели пытаются заполнить вакансии на «фоне напряженной ситуации с COVID-19, что создает препятствия для найма».

«Незначительный рост числа занятых говорит о том, что нехватка работников становится все более серьезным фактором. Мы наблюдаем это даже до всплеска инфекции, которая может выбить сотни тысяч людей из платежных ведомостей в январе», — написал в своем отчете старший экономист Capital Economics Майкл Пирс.

Несмотря на отрицательные показатели по рынку труда, президент США Джо Байден в своем последнем выступлении отметил, что за время его руководства фондовый рынок вырос на 20%.

NOW - Biden: "The stock market, the last guy's measure of everything, is about 20 percent higher than it was when my predecessor was there."pic.twitter.com/tNptKnf4Wd — Disclose.tv (@disclosetv) January 7, 2022

В сентябре уволилось рекордное количество американцев — 4,4 млн человек. При этом за первый месяц осени было открыто 10,4 млн вакансий по сравнению с 10,6 млн в августе.