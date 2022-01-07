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Рынок труда в США насыщается вдвое медленнее ожиданий

Весь мир
Рынок труда в США насыщается вдвое медленнее ожиданий
Global Look Press  /  White House / via Globallookpress.com

Вашингтон, 7 января. Американские компании по итогам декабря наняли 199 тыс. рабочих, сообщает Министерство труда США. Это вдвое меньше, чем прогнозировали аналитики.

По сообщению ведомства, число новых рабочих мест в декабре составило 199 тыс., что меньше данных ноября — 210 тыс. При этом экономисты прогнозировали найм минимум 400 тыс. новых сотрудников. Небольшой рост числа рабочих мест связан с резким увеличением случаев заболевания новым штаммом «Омикрон», который привел к закрытию колледжей и отмене массовых мероприятий по всей стране. Как передает CBS News, работодатели пытаются заполнить вакансии на «фоне напряженной ситуации с COVID-19, что создает препятствия для найма».

«Незначительный рост числа занятых говорит о том, что нехватка работников становится все более серьезным фактором. Мы наблюдаем это даже до всплеска инфекции, которая может выбить сотни тысяч людей из платежных ведомостей в январе», — написал в своем отчете старший экономист Capital Economics Майкл Пирс.

Несмотря на отрицательные показатели по рынку труда, президент США Джо Байден в своем последнем выступлении отметил, что за время его руководства фондовый рынок вырос на 20%.

В сентябре уволилось рекордное количество американцев — 4,4 млн человек. При этом за первый месяц осени было открыто 10,4 млн вакансий по сравнению с 10,6 млн в августе.

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