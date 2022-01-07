Певца Авраама Руссо прооперировали в США

Вашингтон, 7 января. Певец Авраам Руссо перенес сложную операцию на бедре в США. Артист рассказал, что плановая процедура была непростой и длилась более двух часов.

По словам исполнителя хита «Обручальная», ему сделали двустороннюю операцию. Руссо и через ногу, и через шею вводили в вену расширяющий раствор, а также специальный баллон, который раздували внутри для расширения вены, сообщил певец «СтарХиту».

«Мне повезло с докторами, все прошло легко и быстро. Уверен, что в скором времени меня выпишут из госпиталя», — поделился артист.

Исполнитель пока не может сказать, когда выйдет из больницы, но хочет как можно скорее вернуться в спортзал. После выписки Руссо полетит в Россию, так как там его ждут концерты, съемки и мероприятия.

Ранее пиар-менеджер певца Анна Либерман рассказала, что исполнитель лег на операцию из-за покушения, которое он пережил в 2006 году. Тогда артисту пережали глубокую вену бедра, что исключить обширную кровопотерю.