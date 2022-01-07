Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в такси

Эр-Рияд, 7 января. Власти Саудовской Аравии разрешили выдачу лицензий на вождение такси женщинам. В правительстве отметили, что эта инициатива является частью государственной программы Vision 2030.

Теперь 18 специализированных школ на территории королевства будут предлагать представительницам прекрасного пола возможность пройти учебный курс, получить права и другие документы, позволяющие им заниматься коммерческой перевозкой пассажиров. Специализированные центры по подготовке будущих таксисток располагаются в городах Эр-Рияд, Джидда, Джазан, Асир, Наджран, Джуф, Хаиль и Таиф.

يمكن التقدم للحصول على رخصة الأجرة العامة للسيدات في عدد من مدارس تعليم القيادة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/WizIJxAjsy — المرور السعودي (@eMoroor) January 6, 2022

За право водить пассажирский транспорт по итогам соответствующей подготовки гражданкам нужно будет заплатить всего 200 саудовских риялов (53 доллара).

Женщины королевства положительно оценивают нововведение, поскольку оно еще более расширит их трудовые возможности.

«Я думаю, что эта новость поможет многим женщинам начать карьеру. Я люблю водить машину, поэтому не отказалась бы работать таксистом», — рассказала корреспондентам Arab News переводчица Асиль Атиф.

При этом новая инициатива властей пришлась по вкусу не только желающим зарабатывать извозом, но и женщинам, часто пользующимися услугами такси. Ввиду культурных особенностей ближневосточного государства, нахождение в салоне автомобиля с незнакомым мужчиной-водителем наедине вызывало дискомфорт пассажирок. На этом фоне есть шанс, что отрасль пассажироперевозок в стране выйдет на новый уровень и будет коммерчески успешной.

Примечательно и то, что саудовские женщины впервые получили возможность водить машину лишь четыре года назад — власти выпустили соответствующее разрешение в 2017 году, но выехать на дороги они смогли только в 2018-м. С тех пор транспортные управления королевства выдали свыше 174 тыс. водительских удостоверений.

Федеральное агентство новостей /

Соответствующая реформа заняла свое место в стратегии развитии государства Vision 2030, направленной на диверсификацию экономики и полное переустройство жизни страны. Расширение прав женщин входит в комплекс социальных инициатив Эр-Рияда, и помимо вождения они включают в себя предоставление гражданкам новых трудовых возможностей, охватывающих даже службу в армии и спортивную карьеру, что является большим прорывом для мусульманской страны, живущей по строгим законам исламской религии.

Область транспорта также подразумевает не только такси: представительницам прекрасного пола теперь можно становиться машинистами поездов, летчицами и даже управлять гоночными авто на соревнованиях мирового масштаба.

И если в 2016 году доля женщин в рабочей силе Саудовской Аравии составляло лишь 19%, то к концу 2022 новые реформы позволили увеличить этот показатель уже до 33%.