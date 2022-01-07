Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 21:59
21:56
Весь мир
Президент ЦАР обвинил оппозицию в срыве общенационального диалога
21:54
Происшествия
Свыше 100 участников беспорядков задержаны в Алма-Ате
21:51
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Россия спасает государства Черного континента
21:44
Весь мир
Тунис представил соответствующую условиям МВФ программу экономических реформ
21:28
Происшествия
Силовики проводят антитеррористическую операцию в казахстанском Семее
21:20
Весь мир
Турция обязала претендентов на гражданство вносить вклады только в иностранной валюте
21:07
Весь мир
Женщинам Саудовской Аравии разрешили работать в такси
21:06
Общество
Блогер показал состояние Северо-Крымского канала в разгар зимы
21:02
Армия
ВМФ РФ в 2022 году получит новый ледокол «Евпатий Коловрат»
21:00
Общество
«Превратили город в свалку»: петербуржцы возмущены состоянием заваленного мусором города
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Ветераны» эстрады в новогодней «Маске» возмутили россиян

Общество
«Ветераны» эстрады в новогодней «Маске» возмутили россиян
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 7 января. Зрители раскритиковали новогодний выпуск развлекательного шоу «Маска», который транслировали в праздничную ночь на телеканале НТВ.

На сцене шоу красовались Филипп Киркоров, Лариса Долина, Александр Ревва. Они исполнили популярные композиции, однако далеко не всем выпуск «Маски» пришелся по душе.

В анонсе НТВ говорилось об участии в программе молодых артистов, но вместо них пели «ветераны» эстрады. Россияне написали множество негативных комментариев на YouTube-канале шоу.

«И снова эти лица, как же они надоели. Сначала скакали в «Голубом огоньке», потом в «Маску» пришли»;

«Почему бы не пригласить начинающих музыкантов? Нужна молодая кровь»;

«Понравился только Кирилл Туриченко, остальные просто кривлялись. Птички безголосые», — отреагировали пользователи.

Ранее сообщалось, что бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина стала работать с юмористкой Екатериной Варнавой. Она приняла участие в создании фильма «Орел и решка. Кино».

Вернуться назад
Все новости / Общество / «Ветераны» эстрады в новогодней «Маске» возмутили россиян
шоу зрители маска
Комментировать