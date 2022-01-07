«Ветераны» эстрады в новогодней «Маске» возмутили россиян

Москва, 7 января. Зрители раскритиковали новогодний выпуск развлекательного шоу «Маска», который транслировали в праздничную ночь на телеканале НТВ.

На сцене шоу красовались Филипп Киркоров, Лариса Долина, Александр Ревва. Они исполнили популярные композиции, однако далеко не всем выпуск «Маски» пришелся по душе.

В анонсе НТВ говорилось об участии в программе молодых артистов, но вместо них пели «ветераны» эстрады. Россияне написали множество негативных комментариев на YouTube-канале шоу.

«И снова эти лица, как же они надоели. Сначала скакали в «Голубом огоньке», потом в «Маску» пришли»; «Почему бы не пригласить начинающих музыкантов? Нужна молодая кровь»; «Понравился только Кирилл Туриченко, остальные просто кривлялись. Птички безголосые», — отреагировали пользователи.

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