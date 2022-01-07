Российские инструкторы заняли бывшую французскую базу в малийском Тимбукту

Бамако, 7 января. Российские инструкторы развернули тренировочный полигон на территории бывшей французской базы в малийском городе Тимбукту.

Как рассказал СМИ представитель национальной армии страны (FAMa) отечественные специалисты приступили к подготовке контингента правительственных сил. Обучение включает работу с автоматическим стрелковым оружием, минно-взрывное дело, изучение тактики диверсионных групп радикальных исламистов, противодействие засадным действиям, осмотр и зачистка населенных пунктов и так далее.

Тренировочный лагерь появился на территории бывшей французской базы, которую войска Пятой республики покинули в середине декабря 2021 года. Командование провальной антитеррористической операции Франции «Бархан» передало объект войскам африканской страны.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Ранее правительство Мали сообщало, что Российская Федерация направила в республику специалистов, причем сделала это по линии военно-технического сотрудничества.

«Москва передала Бамако несколько ударных вертолетов, а также боеприпасы к ним, оборудование для ремонта и обслуживания сложной воздушной техники. Обучение на нашей территории обходится намного дешевле, чем постоянная отправка наших бойцов на другой континент», — рассказал представитель FAMa.

О присутствии российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера», сообщали и местные жители. Они подчеркнули, что видели представителей РФ проезжающими по городу, однако не смогли назвать даже примерное их количество.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Ранее стало известно, что после начала подготовки у отечественных специалистов, армия Мали ликвидировала свыше сотни террористов. А в сентябре 2021 года глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва окажет Бамако посильную поддержку в борьбе с радикальными формированиями.

Кроме того, для укрепления сотрудничества между государствами, Министерство обороны России под руководством Сергея Шойгу передало властям африканской страны четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Техника послужит для ликвидации террористической угрозы.