Секретарь генсовета ЕР Турчак назвал адекватным ответ Казахстана на возникшую угрозу

Москва, 7 января. «Единая Россия» расценивает в качестве своевременного обращение казахского президента Касым-Жомарта Токаева к ОДКБ с просьбой о помощи, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

По словам российского политика, действия властей Казахстана стали адекватным ответом на возникшую угрозу внутри республики, которая исходит от террористических группировок.

«Сегодня надо дать возможность подразделениям специальных служб выполнить поставленную перед ними задачу и локализовать возникшую опасность», — отметил Турчак.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин находится в постоянном контакте с лидером Казахстана по ситуации в республике.