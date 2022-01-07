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Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия

Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 7 января. Североатлантический альянс обеспокоен ситуацией в Казахстане, военный блок призывает стороны конфликта к сдержанности и соблюдению прав человека, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее заявление он сделал после виртуального заседания глав МИД организации.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Казахстане и обеспокоены происходящим. Необходимы сдержанность, прекращение насилия, соблюдение прав человека», — отметил Столтенберг.

Министры иностранных дел НАТО ранее обсудили предложения России по гарантиям безопасности. Переговоры проводились в закрытом формате в преддверии заседания Совета Россия — НАТО 12 января.

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Казахстан нато столтенберг
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