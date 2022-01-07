Политический аналитик Кацман раскрыл главную цель войск ОДКБ в Казахстане

Нур-Султан, 7 января. Ситуация в Казахстане развивается настолько стремительно, что власти страны попросили партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворческий контингент, что и было сделано в самые короткие сроки.

Политический аналитик Владимир Кацман прокомментировал ситуацию с вводом войск ОДКБ в Казахстан, а также раскритиковал заявления некоторых украинских экспертов о том, что этот шаг может быть ошибочным для Нур-Султана.

«Давайте сразу остановимся на некоторых очень важных вещах. Вот этот миротворческий контингент войск, который вводится со стороны ОДКБ. Во-первых, это решение принято по просьбе казахской стороны. Это первый важный факт. Причем он наводит на аналогии с действиями Киева в 2013-2014 годах, когда тоже были просьбы, обращения и прочее, мы все знаем, к кому», — напомнил Кацман в эфире канала UkrLive.

Эксперт в то же время объяснил, для каких целей в принципе нужны военные ОДКБ в Казахстане. По его словам, миротворцы, на самом деле, не будут вмешиваться в сами столкновения и как-то подавлять протестующих.

«Миротворческий контингент не будет усмирять бунтующих или даже становится между противоборствующими сторонами. Совсем нет. То есть это не те войска, которые будут кого-то подавлять, которые танками пойдут по Казахстану», — уверен политический аналитик.

ИА «Политика Сегодня» / Владимир Ягудаев

Кацман подчеркивает, что в действительности войска ОДКБ должны будут охранять стратегически важные объекты, чтобы не позволить ситуации в Казахстане окончательно выйти из-под контроля.

«Это войска, которые займут свои места по охране объектов. Миротворческий контингент будет охранять военные объекты, склады оружия, стратегические объекты на территории Казахстана. Это очень важный аспект, потому что по представлению многих десантная дивизия — это сразу какое-то подавление», — пояснил эксперт.

Аналитик также высказал свое мнение о том, кому в действительности может быть выгоден разгоревшийся в Казахстане внутренний конфликт.

«Знаете, даже когда говорят, что конфликт никому не выгоден, все равно найдется сторона, которой этот конфликт, это столкновение нужно. И если здесь поискать, кому это выгодно, приходишь к выводу, что это ряд стран коллективного Запада. Я в первую очередь говорю о Великобритании, Турции, Соединенных Штатах, странах ЕС. Так или иначе они из этой ситуации получат некое ослабление пояса республик бывшего СССР», — подчеркнул политический аналитик Владимир Кацман.

Экономист, политический аналитик Валентин Землянский ранее выдвинул свою версию того, почему за событиями в Казахстане могут стоять Соединенные Штаты.