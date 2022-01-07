Астрологи предрекли политическое затишье в 2022 году

Москва, 7 января. Наступивший 2022-й астрологи назвали годом «трех двоек», которые в сумме дают шесть. Эти цифры означают Луну и Венеру, женское начало инь. Год станет испытанием для всего человечества.

Мир застыл в ожидании великих событий, которые повлияют на весь Земной шар. Покровительство Венеры означает, что конфликты будут не военными, а эмоциональными. Астрологи ассоциируют эту планету со стихией воды, поэтому возможны сильные наводнения и аварии на гидротехнических объектах, которые приведут к серьезным финансовым и человеческим потерям. Летом Землю охватят лесные пожары.

Наступивший год станет периодом борьбы за средства массовой информации, при этом увеличится количество фейковых новостей. Возможны неприятные сюрпризы в виде ограничений в области интернета.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Политические пертурбации потрясут мир. На Украине возможно покушение на президента Владимира Зеленского, рейтинг которого катастрофически упадет. Также астрологи предсказали досрочные выборы в этой стране. В США обострятся внутренние конфликты, президент Байден из-за болезни передаст полномочия Камале Харрис.

Экономика претерпит значительные изменения, часть из которых пойдет на пользу странам. Банковская сфера перейдет на цифровые валюты, расширится рынок криптовалют. Повысится финансовая грамотность населения, люди начнут вкладывать больше средств в пассивные источники дохода. Налоговая система ужесточит контроль над средствами граждан.

pexels.com / Anna Shvets

Пандемия коронавируса в 2022 году пойдет на спад, несмотря на появление новых штаммов SARS-CoV-2. Астрологи обнадежили, что в наступившем году ученые-фармацевты изобретут совершенную вакцину или эффективное лекарство от COVID-19, пишет Finam.ru.

Источником всех проблем человечества в 2022 году станут климатические изменения и глобальные катастрофы. Население планеты испытает серьезные потрясения, способные изменить жизнь в худшую сторону, так гласит предсказание знаменитого астролога и провидца Мишеля де Нотрдам, известного как Нострадамус.