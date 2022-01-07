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Донбасс сегодня: солдаты ВСУ потеряли секретные документы, под Донецком замечены «правосеки»
Политика
Донбасс сегодня: солдаты ВСУ потеряли секретные документы, под Донецком замечены «правосеки»
Федеральное агентство новостей  / 

Донбасс, 7 января. Киевские силовики потеряли секретные документы. Солдат ВСУ найден мертвым. Украинский десантник свел счеты с жизнью. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования воздерживались от нанесения ударов по населенным пунктам ЛНР и ДНР. В то же время в оборонных ведомствах республик сообщают о стягивании противником запрещенной техники и вооружений к линии боевого соприкосновения.

В Луганской области наблюдателями ОБСЕ обнаружены 23 танка Т-72 в районе села Подлесное. Боевые машины размещены в нарушение установленных линий отвода. В районе других населенных пунктов — Попасной, Золотого и других — отмечается присутствие нескольких десятков единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, что также противоречит Минским соглашениям.

Разведка дончан сообщает о прибытии в зону силовой операции небольшого подразделения боевиков «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация). Группа из 10 вооруженных националистов прибыла в зону ответственности 1-го батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который дислоцирован недалеко от Донецка, в районе поселка Гранитное. В оборонном ведомстве ДНР предупредили о возможных провокациях на указанном участке обороны.

Украинские силовики потеряли секретные документы

Командир одного из подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ потерял секретную рабочую карту, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Как отмечают в Луганске, официальная версия инцидента — халатность. Вместо того чтобы провести служебное расследование, установить причины и наказать виновных, командир бригады вызвал в штаб соединения всех подчиненных командиров нижестоящих подразделений. Комбриг потребовал сдать карты. Причина — якобы создание новых документов. Именно под предлогом массовой замены бумаг можно избежать скандала с утерей секретных данных.

Донбасс сегодня: солдаты ВСУ потеряли секретные документы, под Донецком замечены «правосеки»
Федеральное агентство новостей /

Украинский десантник свел счеты с жизнью

Украинские силовики не выдерживают условий службы. В управлении Народной милиции ДНР сообщают об очередном самоубийстве в передовом подразделении украинской армии.

Речь идет о случае в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, дислоцированной к северу от Горловки. Инцидент произошел прямо на позициях — в взводном опорном пункте. Как уточнили в Донецке, данный факт тщательно скрывается командованием бригады как от вышестоящего армейского руководства, так и от родственников погибшего.

Солдат ВСУ найден мертвым после нападения на гражданских

Еще одна потеря в украинской армии произошла в районе села Николаевка Луганской области в зоне ответственности 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР. Два дня назад в селе был обнаружен мертвым военнослужащий. Причина смерти — повреждения, полученные в результате выстрела из гладкоствольного оружия (из гражданского охотничьего ружья).

По предварительной версии, солдата застрелили местные жители при попытке нападения на гражданских лиц, то есть это была самозащита. На явку с повинной никто из местных жителей не спешит. В настоящее время сотрудники военной полиции и правоохранительные органы ведут проверку документов сельчан, а также проводят обыски, чтобы найти оружие.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Донбасс сегодня: солдаты ВСУ потеряли секретные документы, под Донецком замечены «правосеки»
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