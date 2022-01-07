Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой в новом шоу Андрея Малахова

Москва, 7 января. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов принял участие в съемках первого выпуска нового шоу Андрея Малахова «Сегодня пятница». Он станцевал в эфире с другими гостями, несмотря на серьезную травму ноги.

Еще одним участником новой передачи Малахова стал певец Ярослав Сумишевский, известный многим поклонникам по шоу «Три аккорда». Во время программы показали архивные кадры с исполнителем, снятые во время одного из музыкальных конкурсов. Сумишевский был тогда начинающим артистом, а Соседов оценивал его таланты как судья.

«Это было сто лет назад!» — воскликнул музыкальный критик, увидев запись.

Кроме того, певец выступил в эфире шоу с композицией «Ты не суди меня». Малахов обратил внимание на название песни, подчеркнув, что сейчас журналист не будет оценивать умения исполнителя.

Действительно, практически в самом начале песни Соседов пустился в пляс с другими гостями. Критику было непросто двигаться из-за травмы ноги, но это не стало для него препятствием — журналист не уступал остальным участникам шоу.

«Друзья, Сергей Соседов со сломанной ногой на танцполе!» — подчеркнул Малахов.

prt scr смотрим / Сегодня пятница

Канал «Россия-1» запустил новое авторское шоу телеведущего в честь его юбилея. Передача, которая будет выходить по пятницам, схожа по формату с другим проектом Малахова — «Привет, Андрей!».