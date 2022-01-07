Власти Гватемалы разработали план на случай появления нового каравана мигрантов

Гватемала, 7 января. Правительство Гватемалы разработало ряд протоколов в случае прибытия нового каравана мигрантов из Гондураса 15 января. Об этом сообщают власти страны.

По информации Института миграции Гватемалы, протоколы были сформулированы в ходе межведомственной встречи при участии более 15 государственных ведомств.

Меры были приняты после того, как стало известно о возможном формировании нового каравана. Решение было принято правительством президента Алехандро Джамматтеи с целью воспрепятствовать продвижению лиц, не имеющих удостоверение личности и отрицательные результаты теста на СOVID-19.

#ElEconomista | La última caravana migrante masiva se registró en enero de 2021 con la participación de alrededor de 9.000 hondureños, quienes fueron bloqueados y disueltos en la frontera guatemalteca por las fuerzas de seguridad locales. https://t.co/MgSbOwMGSS — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 7, 2022

Новые правила подразумевают создание пунктов контроля за маршрутом беженцев в стратегических районах, чтобы проследить за соблюдением миграционных законов, включая наличие отрицательного теста на коронавирус.

Последний крупный караван с 9000 граждан Гондураса образовался в январе. Группа была расформирована на границе с Гватемалой местными силами безопасности.

Однако около 3000 гондурасцев сумели пройти вперед и достичь Мексике в составе маленьких групп, чтобы в дальнейшем попасть в США.