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Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»

Армия
Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»
Prt Scr youtube.com  /  БИЗНЕС Online

Пекин, 7 января. Американский бомбардировщик В-2 уступил место «классической оружейной бионики» российскому беспилотнику, резюмировали в китайском издании NetEase.

Долгое время тяжелый малозаметный стратегический бомбардировщик B-2 Spirit ВВС США считался классикой «оружейной бионики», однако эксперт китайского портала NetEase Вэнь Ши Танвэй заключил, что это остается в прошлом. Виной тому российские беспилотники. «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ китайской публикации.

Эксперт изучил силуэты американского бомбардировщика и новинки российской военной промышленности. После этого в NetEase заключили, что в России добились куда более «бионической конструкции». Очертания размаха крыльев российской машины напоминают вид планирующей полярной совы, а маскировочный окрас дополняет эффект.

«Но на самом деле B-2 не является бионической конструкцией. Он просто отдаленно похож на сапсана», — уверен Вэнь Ши Танвэй.

При этом «птица» способна провести в воздухе примерно 40 минут и преодолеть расстояние до 20 километров. Следует отметить, что впервые этот разведывательный дрон был представлен технополисом «Эра» на выставке «Армия-2019». Название новинки пока держат в секрете.

Ранее стало известно, что ВС РФ поставят на охрану РВСН универсальные беспилотники: они возьмут на себя защиту межконтинентальных баллистических ракет.

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беспилотник b-2 NetEase
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