Президент Токаев представит кандидатуру на пост премьера Казахстана 11 января

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру на пост премьер-министра республики 11 января. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.
Правительство Казахстана до этого ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности главы кабинета министров назначен Алихан Смаилов.
«Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — сказано в сообщении.
Кадровые перестановки в правительстве произошли на фоне протестов в Казахстане. Изначально жители республики вышли на акции против повышения цен на газ, однако демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.
Токаев ранее заявил, что боевики, устроившие массовые беспорядки в республике, не сдаются и совершают преступления.