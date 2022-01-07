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Президент Токаев представит кандидатуру на пост премьера Казахстана 11 января

Политика
Президент Токаев представит кандидатуру на пост премьера Казахстана 11 января
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Нур-Султан, 7 января. Казахский президент Касым-Жомарт Токаев представит кандидатуру на пост премьер-министра республики 11 января. Об этом сообщил Sputnik Казахстан.

Правительство Казахстана до этого ушло в отставку. Соответствующий указ подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев. Временно исполняющим обязанности главы кабинета министров назначен Алихан Смаилов.

«Кандидатуру нового премьер-министра Казахстана Касым-Жомарт Токаев представит 11 января», — сказано в сообщении.

Кадровые перестановки в правительстве произошли на фоне протестов в Казахстане. Изначально жители республики вышли на акции против повышения цен на газ, однако демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Токаев ранее заявил, что боевики, устроившие массовые беспорядки в республике, не сдаются и совершают преступления.

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Казахстан правительство токаев
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