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Аналитики EurAsian Times оказались под впечатлением от рядовой тренировки экипажей Су-30СМ

Армия
Аналитики EurAsian Times оказались под впечатлением от рядовой тренировки экипажей Су-30СМ
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Нью-Дели, 7 января. Объектом пристального внимания индийских экспертов EurAsian Times стали кадры с учений экипажей истребителей Су-30СМ ВКС РФ. Хотя для летчиков это была рядовая тренировка, аналитики считают, что российские пилоты «повышают планку» для зарубежных коллег.

Впечатляющие маневры российских истребителей Су-30СМ демонстрируют высокий уровень боевой готовности ВКС РФ. К такому выводу пришли аналитики индийского издания EurAsian Times. «ПолитРоссия» приводит их статью в пересказе.

Эксперты опубликовали любопытное видео с YouTube-канала Fighterbomber, на котором был запечатлен необычный маневр российских истребителей Су-30СМ. Четыре истребителя провели одновременный пуск восьми ракет по малогабаритным мишеням М6.

«Российские воздушно-космические силы, похоже, еще выше подняли планку благодаря маневру, который редко используется во время учений», — остались под глубоким впечатлением индийские эксперты.

Аналитики предполагают, что на учениях использовали управляемые ракеты Р-73 с инфракрасной системой самонаведения. Подобные учения, условия которых максимально приближены к реальному бою, дают пилотам ценный опыт. Такие маневры, по словам авторов EurAsian Times, требуют от пилотов подлинного мастерства.

Не так давно эти же истребители проявили себя во время патрулирования белорусских границ. Боевые машины находились в воздухе 120 минут и за время операции экипажи преодолели более 1150 километров.

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вкс рф су-30см р-73
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