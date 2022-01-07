Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России вести диалог с НАТО

Брюссель, 7 января. Решение Москвы принять участие в Заседании Россия — НАТО является позитивным сигналом. Такое мнение выразил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость диалога с российской стороной. По его словам, Брюссель готов выслушать озабоченности Москвы.

«Очень важно начать диалог, поэтому я приветствую, что Россия согласилась принять участие в заседании СРН, это, по крайней мере, позитивный сигнал», — сказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Александр Грушко представит страну на заседании Совета Россия — НАТО. Мероприятие пройдет 12 января в Брюсселе.