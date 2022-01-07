Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 января 20:33
20:32
Происшествия
Курьеры «Самоката» устроили массовую драку в Новосибирске
20:31
Общество
Эксперты немецкого информагентства DPA заявили, что коронавирус окончательно не исчезнет
20:26
Общество
Академик Зверев допустил, что омикрон-штамм COVID-19 возник у человека с иммунодефицитом
20:25
Происшествия
Гендиректор камчатской АНО пойдет под суд за ущерб на 1,9 млн рублей
20:25
Политика
Генсек НАТО Столтенберг призвал стороны конфликта в Казахстане к прекращению насилия
20:24
Политика
Политический аналитик Кацман раскрыл главную цель войск ОДКБ в Казахстане
20:23
Общество
Астрологи предрекли политическое затишье в 2022 году
20:20
Шоу-бизнес
Сергей Соседов пустился в пляс со сломанной ногой в новом шоу Андрея Малахова
20:18
Весь мир
Власти Гватемалы разработали план на случай появления нового каравана мигрантов
20:12
Армия
Эксперты NetEase присвоили российскому дрону звание «классики оружейной бионики»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России вести диалог с НАТО

  /   Обновлено: 07 января 2022 20:13
Политика
Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России вести диалог с НАТО
nato.int

Брюссель, 7 января. Решение Москвы принять участие в Заседании Россия — НАТО является позитивным сигналом. Такое мнение выразил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Политик отметил, что министры иностранных дел стран НАТО подтвердили необходимость диалога с российской стороной. По его словам, Брюссель готов выслушать озабоченности Москвы.

«Очень важно начать диалог, поэтому я приветствую, что Россия согласилась принять участие в заседании СРН, это, по крайней мере, позитивный сигнал», — сказал Столтенберг.

Ранее стало известно, что заместитель министра иностранных дел Александр Грушко представит страну на заседании Совета Россия — НАТО. Мероприятие пройдет 12 января в Брюсселе.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Столтенберг назвал позитивным сигналом решение России вести диалог с НАТО
россия нато столтенберг
Комментировать