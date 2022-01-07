Евросоюз столкнулся с рекордной инфляцией

Брюссель, 7 января. Уровень годовой инфляции в 19 европейских государствах в прошлом месяце достиг 5%. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

Если в ноябре 2021 года на территории 19 стран ЕС наблюдалась инфляция в 4,9%, то через месяц она составила уже 5%. Это новый исторический максимум с августа 1991 года, как показывает информация европейского статистического агентства.

Примечательно, что эксперты, которых опрашивал портал DailyFX, говорили, что инфляция, скорее всего, замедлится до 4,7%. В позапрошлом году в Евросоюзе был установлен уровень дефляции в 0,3%.

В декабре потребительские цены в еврозоне, по предварительным данным, возросли на 0,4%. Базовая годовая инфляция увеличилась на 0,1% (2,7% против 2,6%). Объем розничных продаж в регионе в ноябре поднялся на 1% к октябрю. Также Евростат теперь оценивает октябрьский рост в 0,3%, а не в 0,2%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, инфляция в России достигла 8,39%. Рост потребительских цен стал максимальным с 2015 года.