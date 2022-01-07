Политолог Марков: США превратили Польшу в полигон, где американским солдатам можно все

Москва, 7 января. Армия США чувствует себя в Восточной Европе, как дома или на бесконечном полигоне, где можно оттачивать свои навыки на жителях Польши и Украины. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

Недавно польская газета Wirtualna Polska сообщила, что американский военный избил полицейских в городе Гданьск. Неизвестно, что стало причиной потасовки, однако американец наказания не понес, при том, что один из защитников правопорядка попал в больницу с ЧМТ. Дисциплинарное взыскание для рядового-боксера придумает командование уже на родине. В 2018 году в Польше уже был похожий инцидент. Тогда виновник снова отправился на родину, где серьезные санкции к нему так и не применили.

В беседе с корреспондентом «ПолитРоссии» директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков заявил, что это типичная для Восточной Европы история. Американские солдаты используют Польшу, Румынию, Эстонию и Украину как полигон, на котором бойцам можно все. Ранее независимые страны превратились в зону вседозволенности и своеобразный парк развлечений.

«Солдаты из США чувствуют себя там настоящими богами, которым позволено все. Они, конечно, не правы, но позволено им действительно многое. Например, безнаказанно тренировать боевые навыки на местных жителях», — резюмировал Марков.

По словам Маркова, именно восточноевропейские государства являются главными жертвами американской антироссийской пропаганды, которым Пентагон внушает миф о некой угрозе вторжения. Похожую тактику политтехнологи отрабатывали и в Афганистане, но с известным результатом.

Пользователи Telegram тем временем высмеивают заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Представительница Байдена высказалась по поводу непричастности США к кризису в Казахстане, что вызвало волну ироничных шуток в Сети.