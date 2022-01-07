Петиция о лишении экс-премьера Британии Блэра рыцарства собрала почти миллион подписей

Лондон, 7 января. Бывший солдат Ангус Скотт создал петицию с требованием лишить экс-премьера Великобритании Тони Блэра рыцарства. Документ собрал почти миллион подписей.

Орден Подвязки является самой высшей наградой государства. Петиция с требованием о ее лишении появилась на сайте change.org 1 января.

Скотт считает, что Блэр ответственен за многие конфликты и смерти невинных граждан.

«Лишь за это он должен быть привлечен к ответственности за военные преступления. Это человек, меньше всего заслуживающий наград государства», — уточняется в документе.

Автор петиции обратился и к действующему премьер-министру страны Борису Джонсону. Бывший солдат предложил главе правительства поставить вопрос о Блэре перед королевой Елизаветой II.