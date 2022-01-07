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Жена Федука Саша Новикова назвала беременность самым сложным периодом своей жизни

Шоу-бизнес
Жена Федука Саша Новикова назвала беременность самым сложным периодом своей жизни
instagram.com  /  @howtosasha

Москва, 7 января. Жена рэпера Федука, блогер Саша Новикова рассказала о самочувствии во время беременности. Супруга музыканта призналась, что вовсе не наслаждается своим состоянием.

Новикова объявила о скором прибавлении в конце 2021 года, опубликовав в соцсети фото с округлившимся животом. Жена Федука не уточнила, на каком сроке находится, но, судя по размеру живота, она уже пережила первый триместр беременности.

Блогер поделилась деталями своего состояния в Instagram Stories. По словам супруги рэпера, ее беременность протекает очень непросто.

«Единственное позитивное, что я сейчас ощущаю, — это отсутствие тошноты», — подчеркнула Новикова.

Жена Федука заявила, что вынашивать ребенка — это очень сложно. Как призналась блогер, ее бесят люди, утверждающие, что беременность — это прекрасно. Новикова добавила, что на самом деле сейчас ее бесит все. Супруга рэпера пообещала когда-нибудь поделиться своим опытом ожидания рождения малыша.

«Но сейчас хочу сказать, что это самый сложный период в моей жизни», — подытожила жена Федука.

Жена Федука Саша Новикова назвала беременность самым сложным периодом своей жизни
Prt Scr instagram.com / @howtosasha

Супруга музыканта является дочерью знаменитого ресторатора Аркадия Новикова. Супруги, поженившиеся тайком, объявили о свадьбе в мае прошлого года. Новикова и Федук заключили брак после трех лет отношений.

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Все новости / Шоу-бизнес / Жена Федука Саша Новикова назвала беременность самым сложным периодом своей жизни
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