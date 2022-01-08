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Политолог Простаков: «Беспорядки в Казахстане могут перерасти в гражданскую войну»

Политика
Политолог Простаков: «Беспорядки в Казахстане могут перерасти в гражданскую войну»
Федеральное агентство новостей  / 

Если власти Казахстана не смогут подавить протесты, то страна рискует столкнуться с кошмаром гражданской войны. Таким мнением с корреспондентом ФАН поделился эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков.

В Казахстане шестой день продолжаются массовые беспорядки, начавшиеся из-за резкого подорожания топлива. В стране ввели режим чрезвычайного положения, правительство отправлено в отставку. В обращении к народу президент республики Касым-Жомарт Токаев назвал происходящее актом иностранного вмешательства. Он отметил, что на Алма-Ату напали около 20 тысяч проплаченных радикалов, и заявил, что отдал приказ открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения. Ущерб от погромов огромный — Казахстан, по данным СМИ, потерял уже 200 млн долларов.

Политолог Простаков: беспорядки в Казахстане могут перерасти в гражданскую войну
Global Look Press / t.me/shot_shot

По мнению политолога Сергея Простакова, события в Казахстане развиваются стремительно, почти полностью копируя происходившее во время «арабской весны». Он считает, что конфликты имеют схожие социально-экономические проблемы. Политолог подчеркивает, что на фоне всего этого заявление президента Токаева об открытии огня выглядит логичным.

«Например, в Сирии и Ливии — это гражданские войны — десятки тысяч жертв и миллионы беженцев. Учитывая очевидное внешнее управление событиями, а также несомненную опасность для населения Казахстана, приказ Токаева выглядит соразмерным ответом на возникшую угрозу. Если сейчас в стране не получится устранить ее, она погрузится в кошмар гражданской войны, которая в Средней Азии уже была до этого в Таджикистане и отличалась продолжительностью и многочисленными жертвами. Кроме того, Казахстан рискует стать очередным плацдармом террористов, который будет создавать опасность для всех окружающих стран, в том числе и для России», — сказал он.

Политолог Простаков: беспорядки в Казахстане могут перерасти в гражданскую войну
Prt Scr youtube.com / Bihar Hour

Депутат Госдумы Владимир Васильев ранее заявил, что продолжение протестов может превратить Казахстан в очаг напряженности из-за действующих там афганских боевиков. По его словам, акции уже приобретают форму вооруженного мятежа. Жестокие убийства правоохранителей являются подтверждением присутствия на месте событий радикальных исламистов.

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