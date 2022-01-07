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Главы МИД стран НАТО после экстренной видеоконференции выступили за диалог с Россией

  /   Обновлено: 07 января 2022 19:46
Политика
Главы МИД стран НАТО после экстренной видеоконференции выступили за диалог с Россией
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 7 января. Главы МИД стран НАТО призвали к диалогу и дипломатии в отношениях с Россией на фоне предстоящего заседания. Об этом в Twitter сообщило постпредство США при Альянсе.

Руководители ведомств провели экстренную видеоконференцию для обсуждения предложений России по гарантиям безопасности. В ходе процесса они планировали выработать единую позицию по этому вопросу.

«В преддверии предстоящего Совета Россия — НАТО министры подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации», — сказано в сообщении постпредства США.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко огласил состав делегации на предстоящих переговорах с Альянсом, которые состоятся 12 января. По его словам, в группу входит Межведомственная делегация МИД и Минобороны РФ.

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