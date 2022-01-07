Волочкова показала видео из спальни с новым мужчиной

Мале, 7 января. Бывшая артистка Большого театра Анастасия Волочкова поделилась с подписчикам в Instagram видео из спальни, на котором ее новый мужчина Сергей позирует топлес.

Балерина познакомилась со своим избранником на шоу «Давай поженимся!». После программы она вместе с Сергеем улетела на Мальдивы, а теперь регулярно делится новыми кадрами с отдыха. На этот раз звезда запечатлела момент, как мужчина пританцовывал стоя в экзотической спальне.

«Я очень люблю красоту! Во всем! А красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать. С Сережей я все время улыбаюсь и смеюсь. Он не дает мне скучать! И вообще нам так прекрасно вместе! Душевно и весело», — написала Волочкова.

Pr Scr instagram.com / @volochkova_art

Ролик всего за час посмотрели больше сотни тысяч раз. Под публикацией появилось множество комментариев, затем Волочкова ограничила возможность комментировать запись.

«Как же это смешно, но и грустно»; «Вы этого заслуживаете, огонь. Красивая женщина и красивый мужчина. Желаю счастья»; «Сережа прикольный, надеюсь что ваш союз будет красивым и прочным», — отреагировали фолловеры.

Ранее балерина высказалась об отношениях своей дочери Ариадны с новой семьей ее отца Игоря Вдовина. По мнению Волочковой, жена бизнесмена Елена Николаева берет ее наследницу на мероприятия, чтобы привлечь к себе внимание.