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Столтенберг: НАТО надеется на диалог с РФ из-за риска военного конфликта в Европе

Армия
Столтенберг: НАТО надеется на диалог с РФ из-за риска военного конфликта в Европе
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 7 января. Североатлантический альянс считает возможным вооруженное столкновение в Европе из-за Украины, поэтому считает необходимым обсудить эту тему с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, страны военно-политического блока оказывают поддержку Украине, чтобы она могла самостоятельно обеспечить себе надежную оборону в случае опасности. В том числе речь идет о передаче ударной техники Киеву и подготовке солдат ВСУ.

Кроме того, Столтенберг положительно оценил решение Москвы участвовать в заседании Совета Россия — НАТО. Мероприятие состоится 12 января в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили инициативы Москвы по гарантиям безопасности. Переговоры состоялись в закрытом формате.

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