Лесной пожар в Колорадо нанес ущерб в размере 513 миллионов долларов

Денвер, 7 января. Ущерб от лесных пожаров в Колорадо составил 513 миллионов долларов. Огонь уничтожил более 1,1 тыс. домов, сообщает USA Today.

Colorado wildfire caused $513 million in damage, destroyed nearly 1,100 homes and buildings https://t.co/Sk4ycsy18k