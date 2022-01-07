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Лесной пожар в Колорадо нанес ущерб в размере 513 миллионов долларов

Весь мир
Лесной пожар в Колорадо нанес ущерб в размере 513 миллионов долларов
flickr.com  /  @bertknot

Денвер, 7 января. Ущерб от лесных пожаров в Колорадо составил 513 миллионов долларов. Огонь уничтожил более 1,1 тыс. домов, сообщает USA Today.

По данным СМИ, пламя охватило площадь примерно в 24 кв. км и опустошило районы между столицей Колорадо — городом Денвер и Боулдером. В результате пропали без вести два человека. Наибольший ущерб был нанесен в Луисвилле и Супериоре и окрестностях, соседних городах, которые располагаются к северо-западу от Денвера. Причины возгорания пока не установлены, однако перед этим в штате была долгая засуха.

Один из разрушенных домов принадлежал пастору общинной церкви Восхождения в Луисвилле — Биллу Стивенсу. Он рассказал, что по меньшей мере 17 членов его общины также потеряли свое жилье.

«Я изо всех сил стараюсь заботиться о прихожанах. В то время, когда моего собственного дома больше нет. Это всех нас потрясло», — сказал он.

По данным экспертов, более 90% округа Боулдер находится в состоянии сильной или экстремальной засухи, и с середины лета здесь не было существенных осадков. Прошедший пожар считается самым разрушительным в истории штата. Последний подобный случай в 2013 году в окрестностях Колорадо-Спрингс уничтожил 489 домов, двое человек погибли.

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