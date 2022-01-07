Глава Нацассамблеи ЦАР осудил миротворцев ООН за неэффективность

Банги, 7 января. Глава Нацассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи в очередной раз выступил против продолжения работы миротворцев ООН в стране. Об этом сообщает Radio Lengo Songo.

«После продления мандата многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА), народ продолжает задавать вопросы об эффективности «голубых касок». Но они не готовы и не желают помогать мирным жителям. Что касается эмбарго, то я обратил внимание, что наша армия значительно ослабла из-за введенного запрета на поставки вооружения и боеприпасов. Это можно расценивать как оказание помощи боевикам, стремящимся разрушить государственность ЦАР», — сообщил Саранджи.

Председатель Национального собрания указал, что решение о продлении санкционного давления со стороны Совета Безопасности ООН частично принималось на фоне сохранения присутствия миротворцев. Последние должны бороться с радикалами и защищать население. Однако эти обязанности исполняются только на бумаге.

«Если бы не поддержка наших союзников из России, то страну давно захватили бандформирования, и никакая МИНУСКА бы не спасла. Но пришли наши друзья, помогли советом, обучили армию и полицию, организовали оборону важнейших объектов. Только благодаря этому мы выстояли», — сказал Саранджи.

Global Look Press / Marwan Naamani/dpa

По его мнению, без содействия отечественных специалистов, которых западные СМИ часто связывают с «ЧВК Вагнера», Центральноафриканская Республика вновь погрузилась бы в хаос. Однако этого не произошло и тем не менее в Совбезе ООН уверены, что сохранение работы миротворцев и оружейное эмбарго просто необходимы.

«Но "голубые каски" нам только мешают, они сами создают кризис безопасности, поддерживая радикалов, сбивая насмерть наших жителей. Мы пока еще не занимались подсчетами числа граждан, котоые погибли в результате ошибок МИНУСКА. Но, думаю, скоро этим займемся», — заключил глава Нацассамблеи.

В декабре прошлого года гражданское движение La Synergie осудило миротворцев ООН за неэффективность и бездействие в ЦАР.