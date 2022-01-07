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Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией по контролю над вооружениями

Армия
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией по контролю над вооружениями
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 7 января. Североатлантический альянс продолжит укреплять оборону стан-участниц западного блока параллельно диалогу с российской стороной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Альянс готов к диалогу с Россией по контролю над вооружениями.

«НАТО готова вести диалог с Россией по контролю над вооружениями, как ядерными, так и обычными, но обязательства должны быть обоюдными», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что западный блок не пойдет на компромисс с Москвой по базовому принципу, что любое государство может выбирать свои оборонные союзы.

Ранее Столтенберг сообщил, что Совет Россия — НАТО состоится 12 января. Известно, что главы МИД стран Альянса примут участие в видеоконференции, в ходе которой обсудят требования РФ по вопросам безопасности Европы.

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россия нато столтенберг вооружения
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