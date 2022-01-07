Как радикальные исламисты меняют направление протеста в Казахстане

Ситуация в Казахстане, развернувшаяся на фоне народных выступлений, остается напряженной. Алма-Ата стала центром ожесточенных боев между правоохранителями и радикально настроенными людьми: ночью в некоторых частях города были слышны взрывы, полиция и армия начали операцию по зачистке мегаполиса от групп мародеров и зачинщиков массовых беспорядков, среди которых оказались вооруженные боевики.

Если в первые дни нового года все началось с протестов против повышения цен на газ, то затем происходящее переросло в нечто большее: удовлетворение требований граждан и отставка правительства не помогли остановить народное волнение — оно перешло к еще более жесткой и агрессивной фазе.

Уже неоднократно по всей территории страны фиксировали случаи разграбления магазинов, в том числе и оружейных, однако мародерством все не ограничилось, и начались нападения на военные объекты. Причем есть данные, что антиправительственные силы, развивающие гражданский протест, хорошо обучены, имеют своих снайперов и собственные каналы связи. При этом в их действиях все определеннее читается почерк радикальных исламистов, проявлением чего является жестокая расправа над представителями правопорядка.

Экстремистский след

Военный эксперт и автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью международной редакции ФАН отметил, что на территории Казахстана действуют некие филиалы различных экстремистских группировок, как, в принципе, и в любой другой республике Средней Азии.

По его мнению, такого рода формирования, как правило, имеют ограниченные возможности, однако хаос и нестабильность, спровоцированные протестами и беспорядками, открывают им новые перспективы: захват оружия, техники, денег и всевозможных материальных ценностей — важных ресурсов и активов.

«При потере властями контроля над определенными районами, особенно горными, там вполне можно ожидать создания, допустим, базовых отделений боевиков или попыток обложить местных коммерсантов различными налогами, как это обычно происходит на стадии претерриториального контроля, когда боевики постепенно стараются устанавливать свои квазигосударственные структуры на захваченных территориях. Естественно, это стало возможно именно в силу того хаоса, который возник в Казахстане», — считает эксперт.

Борис Рожин предположил, что после ожидаемого восстановления порядка и уничтожения открыто выступающих с оружием боевиков, оставшиеся радикалы будут вынуждены опять уйти в тень. Тем не менее они уже будут располагать новой ресурсной базой, полученной ими в результате прошедших событий.

Global Look Press / t.me/shot_shot

В то же время ситуация в Казахстане неминуемо скажется на государственной безопасности и возможностях МВД, что станет причиной сохранения угрозы со стороны радикальных исламистов. Ранее сам президент Касым-Жомарт Токаев признал, что спецслужбы страны оказались не готовы к таким вызовам. На этом фоне, считает эксперт, в ближайшей перспективе впору ожидать активизации взаимодействия по этой линии между странами Средней Азии и, судя по всему, России.

«Возможно, мы увидим что-то, начиная от поставки специальной техники и заканчивая усилением сотрудничества по контртеррористической борьбе, заключением каких-то договоров между российским НАК (Национальный антитеррористический комитет) и казахскими спецслужбами в вопросах борьбы с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом», — предположил Рожин.

Военный эксперт отметил, что РФ обладает исчерпывающим опытом в борьбе с терроризмом: как внутри страны, так и за рубежом.

«Если честно, Россия многим может помочь казахским спецслужбам в повышении квалификации сотрудников и усилении давления на радикальные ячейки, чтобы не дать им перерасти в нечто более опасное. После стабилизации возможны рядовые теракты и нападения, но опять же — это все можно купировать и контролировать», — указал автор Colonelcassad.

Откуда в стране радикалы

При этом Борис Рожин рассказал, что действующие в Казахстане радикалы имеют разное происхождение.

Часть из них могла оказаться в стране на фоне продолжающейся в Афганистане антитеррористической операции, проводимой новым правительством, возглавляемым членами движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). По мере увеличения числа нападений радикальных исламистов из «Вилаят Хорасан» (запрещено в РФ) — регионального отделения «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) — талибы все активнее продолжают борьбу с ними, что может приводить к миграции боевиков в другие сопредельные страны.

«Нужно помнить, что в Афганистане они в какой-то степени появились именно из Сирийской Арабской Республики (САР). Плюс в самом Казахстане, как и в любых республиках Средней Азии, есть приличное количество боевиков, которые вернулись после разгрома ИГ в САР. Они отправились домой», — напомнил эксперт.

Федеральное агентство новостей / ТАСС / STRINGER / EPA

Казахские террористы

По словам Рожина, в числе людей, воевавших в Сирии на стороне террористов «Исламского государства» и других незаконных вооруженных формирований, были и выходцы из Казахстана.

«Естественно, кто-то из них мог вернуться и заняться вопросами вербовки уже на родине. Например, в южных казахстанских районах, где достаточно сильны радикальные исламские настроения. То есть эти люди возвращаются и, допустим, под видом проповедников где-нибудь в мечети, или даже банально через соцсети ищут и постепенно вербуют себе сторонников», — сказал обозреватель.

Период нестабильности же является поводом для перехода членов «спящих ячеек» к делу. Они вклиниваются в протест, а затем постепенно изменяют его направление.

«Если обычные люди в Казахстане выступают за какие-то экономические права, то радикалы встраиваются в протест в качестве провокаторов и вбрасывают уже необходимые им темы: борьбу за исламское государство, противодействие немусульманам. Они навязывают свою повестку и, по сути, видоизменяют протест изнутри», — сказал военный обозреватель.

Global Look Press / t.me/shot_shot

Рожин отметил слабость организационного ядра казахских протестующих — среди них отсутствовала какая бы то ни было внятная структура, отстаивающая конкретные вещи. Не было и каких-то явных лидеров. На этом фоне происходящие в стране процессы стали легко манипулируемыми как для внешних игроков, вроде США и Турции, так и для радикальных исламистов, стремящихся в рамках беспорядков, добиться своих субъективных целей.

«В определенном ключе это может выливаться в организацию нападений на объекты, где можно получить доступ к оружию и крупным материальным ценностям, которые опять же пойдут на цели долгосрочного развития ячеек или филиалов группировок», — пояснил Борис Рожин.

Власти реагируют

Казахстанские власти, также заявлявшие о террористической угрозе в стране, были вынуждены пойти на жесткие меры. В своем обращении к народу президент Касым-Жомарт Токаев пообещал соотечественникам привлечь всех злоумышленников к ответу за их действия. При этом он приказал открывать огонь на поражение по боевикам, отказывающимся сложить оружие.

Тем не менее казахский лидер заявил и о том, что государство станет на путь восстановления порядка, результатом чего стало распоряжение о возобновлении работы сети Интернет и постепенное снятие других введенных ограничений в наиболее спокойных регионах страны. Также Токаев пообещал 11 января провести заседание парламента, где будут оглашены новые конкретные решения по урегулированию ситуации в стране, а также будет представлена новая кандидатура премьер-министра страны.

«В том, что мы достаточно быстро преодолеем эту черную полосу в нашей истории, нет никаких сомнений. Главное — не допустить повторения таких событий в будущем», — заявил президент Казахстана.

Федеральное агентство новостей /

Тем временем силы ОДКБ продолжают взятые на себя обязательства. Так, миротворцы РФ взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты, ранее переживший нападение мятежников. Также местные власти сообщили о том, что на территории страны началось формирование народных дружин для защиты мирных жителей и государственных объектов особой важности.

Однако о том, что противостояние завершено говорить пока рано — ожесточенные столкновения продолжаются в ряде регионов.

С площади Республики в Алма-Ате доносятся выстрелы, в городе продолжается зачистка вооруженных погромщиков https://t.co/nrDhExkcLL pic.twitter.com/Ykzy9J4evD — РИА Новости (@rianru) January 7, 2022

1 Организация запрещена на территории РФ.